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Grup maçları tamamlanıyor

Grup maçları tamamlanıyor

22 Kasım 2018 Perşembe 10:17
Grup maçları tamamlanıyor

Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda grupların son maçları tamamlanıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda beşinci maçlar bu akşam oynanacak. Bu karşılaşmalarla beraber grup mücadelesi tamamlanacak. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada beşinci maçlar bu akşam oynanacak. Gençlik Gücü halı sahasında yer alan turnuvada gecenin ilk maçında saat 19.00’da Diyalog Gazetesi ile Basın Sen karşılaşacak. Bu maçın ardından Yenidüzen Gazetesi ile BRT saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Kıbrıs Gazetesi’nin bay geçeceği haftada oynanacak olan maçlarla grup müsabakaları tamamlanacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvada lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak. Son sıradaki takım ise turnuvaya veda edecek.

5. HAFTA

Diyalog Gazetesi – Basın-Sen (19.00)

Yenidüzen – BRT (20.00)

Kıbrıs Gazetesi (Bay)

GOL KRALLIĞI

6 Gol: Türcan Heper (BRT)

5 Gol: Halit Dağ (Yenidüzen), Mete Asilsoy (BRT), Okan Karademir (Basın-Sen)

4 Gol: Ahmet Ogan (BRT), Burhan Cambaz (Basın-Sen), Emin Akkor (Kıbrıs), Kanı Aldağ (Yenidüzen)

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