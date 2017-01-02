Gençlik Gücü’nün savunma oyuncusu Hüseyin Taşçı ilk yarıyı değerlendirdi

“GG Savunması İyi”

“Savunma oyuncuları olarak bizler, gol yememek için adeta savaşıyoruz” diyen Gençlik Gücü savunma oyuncusu Hüseyin Taşçı, “Takım kadromuzun forvete ihtiyacı var” şeklinde konuştu

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısını hak etmediği bir mağlubiyetle kapatan Gençlik Gücü, gözünü zorlu geçecek olan ikinci yarıya dikti. Gençlik Gücü’nün başarılı savunma oyuncusu Hüseyin Taşçı, “Gençlik Gücü savunması iyi savaşıyor” dedi.









Türk Ocağı Limasol karşısında alınan mağlubiyetin son 10 dakikada atılan gollerle yaşandığına dikkat çeken Hüseyin Taşçı, “Fırsatlar bulduk, değerlendiremedik. Bir gol atsak, sonuç çok farklı olacaktı. Ancak karşılaşmanın sonlarında iki basit hata yapıldı ve mağlup olduk. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlansa, iki takım da memnun olacaktı” şeklinde konuştu.

“Şanssızlıklar Yaşandı”

Başkentin yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü’nün ilk yarıda şansızlıklar yaşadığına dikkat çeken Taşçı, “Birçok sakatlık yaşandı. Bunun yanında görülen kart cezaları da bizleri etkiledi. Üçüncü yabancıda da eksiklikler oldu. Samuel geldi ve gitti” dedi.

Yenicami’den kiralık olarak transfer edilen Hascan Kırmaz’ın iyi bir transfer olduğunu belirten Hüseyin Taşçı, “Hascan, orta sahamızdaki gücümüze güç katacak, buna eminim. Ancak takım kadromuzun bir de forvete ihtiyacı var. Umarım devre arasında bu ihtiyaç da giderilmiş olur” temennisinde bulundu.

“Daha İyi Olacağız”

Sezona, aralarında kendisinin de olduğu birçok yeni futbolcu ile başlandığına da değinen Taşçı, “Takım oturdu. Bir birimizi çok daha iyi tanıyoruz. Kimin ne yapıp, yapmayacağını biliyoruz. Her futbol sezonunda ikinci yarı daha zor geçer. Buna rağmen, Gençlik Gücü’nün ikinci yarıda çok daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.