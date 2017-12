GG, Puansız Döndü



Binatlı:3 - G.Gücü:0Eksik futbolcularla yakaladığı Binatlı karşısında, dış sahadan bir puan ile dönebilmeyi hedefleyen Gençlik Gücü, 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadıÜner Berkalp.Timur Ercan Bodi, Hüseyin Özaşık, Mert Ercan Bulut.Yusuf Yontar, Reşit Erişik, Taner Bingöllü, Eren Can Arslan (Ayhan Dumancı), Erbay Bertiz, Ebimobowei Peter,Kehinde Owoeye, Evor John Bello, Burak Sarıkaya (Abdullah Umut), Murat Gertik (Mert Neşe), Kemal Yıldırım.Çağatay Gürler, Tayfun Doğan (Agit Altan), Hüseyin Taşçı, William Owusu Kwah, Derviş Özeralp (Zeeb Choudhry), Uğur Sönmez, Ali Akbulut, Özcan Saygı, Hascan Kırmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan Karacaoğlu (Sezgin Dağ).Dk:17 Evor Jahn Bello, dk:42 Eren Can Aslan, dk:66 Ebimobowei Peter (Binatlı).Başkentin yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, sakatlıkları devam eden iki as futbolcusu Kemal Uçaner ve Sertaç’tan yoksun yakaladığı Binatlı karşısında puan alamadı. Sezonun 9’uncu haftasında rakibi Gençlik Gücü’nü sahasında 3-0 mağlup eden Binatlı, günün lideri oldu.3’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün kaleye 20 metre mesafeden kazandığı serbest vuruşu Hakan Karacaoğlu direkt kaleye kullandı, ağlara giden topu kaleci Yusuf Yontar son anda tokatlayarak dışarıya gönderdi.17’inci dakikada, Ebimobowei Peter’in soldan ortasında Gençlik Gücü savunması topa müdahale edemeyince Evor Jahn Bello kaleyi önünde buldu. Bu futbolcu üst üste iki vuruşunda kaleci Çağatay Gürler’den dönen topu üçüncü vuruşunda ağlara gönderdi, Binatlı:1 – Gençlik Gücü:0.33’üncü dakikada, sağdan Binatlı ceza sahasına giren Debola Daniel Ogun Seye’nin pasında kaleci alanı çizgisi üzerinde topla buluşan William Owusu Kwah topu dışarı attı.41’inci dakikada, Binatlı’dan Evor Jahn Bello’nun sert şutunda kaleci Çağatay Gürler’den seken topu savunma uzaklaştırdı.42’inci dakikada, sağdan ceza sahasına giren Eren Can Aslan, herkes orta yapması beklerken kaleye vurdu ve farkı ikiye yükseltti, Binatlı:2 – Gençlik Gücü:0.45+1’inci dakikada, gelişen Binatlı atağında Evor Jahn Bello kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak Gençlik Gücü kalecisi Çağatay Gürler gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Binatlı’nın 2-0’lık galibiyetinde kapandı.50’inci dakikada topla ön direkte buluşan Ebimobowei Peter’in dokunduğu top az farkla yandan dışarı gitti.60’ıncı dakikada, Binaltı kaleci alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Hakan Karacaoğlu’nundokunduğu top kalesinden çıkan kaleci Yusuf Yontar’ın ayağına çarparak dışarı gitti.63’üncü dakikada, soldan son çizgiye inen William Owusu Kwah’ın geriye kestiği topa Ali Akbulut gelişine vurdu, top kalecide kaldı.66’ncı dakikada, kendi götürdüğü topla Gençlik Gücü ceza sahasına giren Ebimobowei Peter önce iki savunma oyuncusu, ardından kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi, Binatlı:3 – Gençlik Gücü:0.77’’nci dakikada, William Owusu Kwah’ın pasında Hascan Kızmaz’ın vurduğu top az fakla üsten dışarı gitti.82’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden Özcan Saygı’nın uzatan şutunda Binatlı kalecisi Yusuf Yontar iki yumrukla topu uzaklaştırdı.Karşılaşma ev sahibi Binatlı’nın 3-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.