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30 Aralık 2016 Cuma 15:43

GG Kaçırdı, TOL Attı

TOL: 2 - Gençlik Gücü: 0

GG Kaçırdı, TOL Attı
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GG Kaçırdı, TOL Attı
Sayısız gollük pozisyonu gole çeviremeyen Gençlik Gücü, mağlubiyetten kurtulamadı

Gençlik Gücü’nün birçok mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadığı karşılaşmada; ev sahibi Türk Ocağı Limasol galibiyeti 82’nci dakikada Chukwuemeka Uzakwe ve 90+1’inci dakikada Ertaç Taşkıran’ın penaltı golü ile elde etti

YER: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Malek, Sabriye Atikoğlu, Mehmet Tarım.

TÜRK OCAĞI LİMASOL: Matthalos Andreou, Yunus İleli, Mustafa Ercan, Mustafa Avcı, Coşkun Ulusoy, James Akpama Obagha (Sadick Adams), Burak Sarıkaya (Hasan Sadrazam), Doğukan Altuntaş (Rağıp Kanatlı), Muhammed Ali Uçan, Ertaç Taşkıran, Chukwuemeka Uzakwe.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Hüseyin Taşçı, Daniel Addo, Ali Akbulut, Derviş Özeralp (Orhan Çokbekler), Hakan Altın (Tayfun Doğan), Gökhan Özer, Özcan Saygı, Raif Selden (Zeeb Choudhry), Uğur Sönmez, Debola Daniel Ogun Seye.

GOLLER: Dk:82 Chukwuemeka Uzakwe, dk:90+1 Ertaç Taşkıran (TOL).

K-Pet Süper Ligi’nin 15’inci haftasında Gençlik Gücü Girne’de Türk Ocağı Limasol’un (TOL) konuğu oldu. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde üstün oynayan Gençlik Gücü, bu üstünlüğünü skora yansıtamayınca, karşılaşmayı ev sahibi TOL 2-0’lık skorla kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk takım Gençlik Gücü oldu.

4’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Raif Selden’in ortasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Hakan Altın, topa vurmada gecikince savunma pozisyonunu bozdu.

24’üncü dakikada, soldan TOL ceza sahasına giren Derviş Özeralp kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Matthalos Andreou ayaklarıyla topu önledi.

35’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’nin ara pasında Raif Selden ceza sahasında topa sahip oldu, vuruşunda top kalecide kaldı.

45’inci dakikada, ender gelişen Tol ataklarından birinde Burak Sarıkaya’nın kaleye vurduğu top kaleci Çağatay Gürler’in kucağında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine konuk takım Gençlik Gücü oldu.

47’inci dakikada, soldan gelişen TOL atağında Doğukan Altuntaş’ın ortasında Ertaç Taşkıran topa dokunamadı.

50’nci dakikada, Özcan Saygı’nın soldan kaleye paralel gönderdiği topa Debola Daniel Ogun Seye dokunamadı.

51’inci dakikada, Debola Daniel Ogun Seye’nin kesti topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Ali Akbulut’un sert şutunda savunmaya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

60’ıncı dakikada, TOL’dan James Akpama Obagha’nın sağ çaprazdan şutunda top kaleci Çağatay Gürler’de kaldı.

63’üncü dakikada, TOL’un soldan kullandığı köşe atığında Gençlik Gücü kaleci önünde karambol

oluştu, ancak sonuç çıkmadı.

72’nci dakikada, ani gelişen Gençlik Gücü atağında kendi çabalarıyla ceza sahasına giren Debola Daniel Ogun Seye’nin, kaleci Matthalos Andreou’yu da geçerken açısı daralınca vurduğu top kaleye paralel giderek az fakla yandan dışarı çıktı.

75’inci dakikada, TOL ceza sahası içerisine giren Tayfun Doğan şut atmayınca, savunma topu uzaklaştırdı.

82’nci dakikada, TOL sağ çaprazdan ceza atışı kazandı. Ertaç Taşkıran’ın direkt kaleye vuruşunda, kaleciden dönen topu Chukwemeka Uzakwe ağlara yolladı, TOL:1 – Gençlik Gücü:0.

85’inci dakikada, bu kez Gençlik Gücü kaleyi karşıdan gören bir yerden ceza atışı kazandı. Atışı Daniel Addo kullandı. İlk vuruşunda barajdan dönen topa ikinci kez vuran Daniel Addo’nun şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.

90+1’inci dakikada, Chukwemeka Uzakwe’nun ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle TOL penaltı atışı kazandı. Penaltı atışını Ertaç Taşkıran gole çevirdi, TOL:2 – Gençlik Gücü:0.

Karşılaşma ev sahibi TOL’un 2-0’lık galibiyetinde tamamlandı.


 
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