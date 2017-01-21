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21 Ocak 2017 Cumartesi 14:40

GG, Girne’den Puansız Döndü

Erteleme karşılaşmasında Doğan Türk Birliği’ne tek gol yetti

GG, Girne'den Puansız Döndü
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GG, Girne’den Puansız Döndü

DTB: 1 - Gençlik Gücü: 0

Yağmur nedeniyle ertelenen 14’üncü hafta karşılaşmasına genç futbolculardan oluşan kadro ile çıkan Gençlik Gücü, ev sahibi Doğan Türk Birliği karşısında 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı

YER: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı.

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Engin Akkagün, Sertan Alkın.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan Mercan, Ahmet Sönmez, Tunahan Sencan, Ahmet Çağer, Koral Saymaz, Aydın Aygın, Salih Güvensoy, Quncy Dsei, Kenan Oshan (Alpay Eminoğlu), Selim Saygı (Ali Savaşaşan), Ahmet Saygı (Ahmet Coşkun).

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Ali Akbulut, Özcan Saygı, Gökhan Özer, İsmail Soydan, Zeeb Choudhry, Tayfun Doğan, Ceyhun Özalkın, Debola Daniel Ogun Seye (Doğan Öner) (Daniel Addo), Burak Ateş, Emin Günal (Erdem Yavuz).

GOL: Dk:29 Koral Saymaz (DTB).

Girne’de yağan aşırı yağmur nedeniyle ertelenen 14’üncü hafta karşılaşması dün oynandı. Gençlik Gücü’nün gençlerden oluşan bir kadro ile çıktığı karşılaşmayı ev sahibi Doğan Türk Birliği 1-0 kazandı.

Güneşli bir havada oynanan karşılaşmayı hatırı sayılır bir taraftar kitlesi zevkle izledi.

5’inci dakikada, gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kenan Oshan’ın sağ çaprazdan vurduğu top sol kale direğinin yanından az farkla dışa çıktı.

10’uncu dakikada, Özcan Saygı ile soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogün Seye’nin topla buluşturduğu Ceyhun Özalkın’ın kaleci alanı içerisinden vurduğu top kaleci Ozan Mercan’da kaldı.

11’inci dakikada, Koral Saymaz’ın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Selim Saygı’nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

15’inci dakikada, Doğan Türk Birliği’nden Ahmet Saygı’nın sert şutunu kaleci Çağatay Gürler ayni güzellikte bir hareketle önledi.

29’uncu dakikada, ceza sahasına yapılan ortayı iyi takip eden Koral Saymaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, Doğan Türk Birliği:1 – Gençlik Gücü:0.

38’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Burak Ateş’in ceza sahası üzerinden sert şutunda bu kez Doğan Türk Birliği kalecisi Ozan Mercan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Doğan Türk Birliği’nin 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

İkinci yarıda Doğan Türk Birliği’nin beraberliği koruma çabaları vardı.

İlk yarıda kaşı açılan ve devre arası tedavi için kliniğe giden Kenan Oshan’ın oyuna dönmesini sağlamak amacıyla, kaleci zan Mercan’ın ilk 5 dakikada iki kez yere yatıp tedavi istemesi, Gençlik Gücü taraftarları tarafından tebessümle karşılandı.

58’inci dakikada, Gençlik Gücü kalesi önünde oluşan karambolde Emin Günal topu kale çizgisinin üzerinden çıkarttı.

77’nci dakikada, uzun bir topla gelişen Doğan Türk Birliği atağında topa sahip olan Selim Saygı, topu

sağdaki boş arkadaşı Kenan Oshan’a kesti, ancak bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top üsten kornere gitti.

88’inci dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Zeeb Choudhry’nin pasında topla ön kale direğinde buluşan İsmail Soydan topu arkadaki arkadaşı Ceyhun Özalkın’a bırakmak isteyince, Gençlik Gücü beraberlik golünden oldu.

Karşılaşmayı ev sahibi Doğan Türk Birliği 1-0’lık skorla kazandı.


 
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