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07 Ocak 2017 Cumartesi 13:08

GG, 3. Yabancısını Arıyor

GG, 3. Yabancısını Arıyor
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GG, 3. Yabancısını Arıyor
Gençlik Gücü, üç yabancı futbolcuyu denemeye başladı

Samuel Yeboah ile yollarını ayıran Gençlik Gücü, Daniel Addo ve Debola Daniel Ogun Seye’den sonra kadrosuna alacağı üçüncü yabancı için üç sporcu deniyor

Başkentin yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü 6 Ocak 2017, Cuma gününden itibaren üç yabancı futbolcu denemeye başladı.

Samuel Yeboah ile yollarını ayıran Gençlik Gücü, Daniel Addo ve Debola Daniel Ogun Seye’den sonra kadrosuna alacağı üçüncü yabancı için üç sporcu birden denemeye başladı.

Denemeye alınan üç yabancı futbolcunun ilk antrenmanlarını izleyen Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Chodhry, “Üçüncü yabancı futbolcumuzu belirleyecek olan teknik direktörümüz Niyazi Göksun’dur” dedi.

İlk devrede özelikle gol yollarında sıkıntı çeken Gençlik Gücü’nde, üçüncü yabancının golcü olmasına özen gösterdiklerini belirten Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, “Denemeye başladığımız yabancı futbolcular arasında oyun tekniği olan, güçlü fiziği olan futbolcular var. Üçünden birini kadromuza alabiliriz. Hiç birini de almayabiliriz. Deneyeceğiz” şeklinde konuştu.

İlk Deneme

Gençlik Gücü, yabancı futbolcu adaylarını ilk kez dün (7 Ocak 2017, Cumartesi) oynanan antrenman karşılaşmasında denedi.

Cihangir ile Değirmenlik sahasında karşı karşıya gelen Gençlik Gücü karşılaşması Hascan Kırmaz ve Hakan Altın’ın ikişer golü ile 4-2 kazandı.

 
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