GAÜ Çetinkaya'dan Muhteşem Başlangıç

GAÜ Çetinkaya 3-Ozanköy 0Necmi BelgeGeçtiğimiz Cuma günü start alan K- Pet Süper Ligi'nin bugün Atatürk Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmasında, sampiyonlukta iddialı GAÜ Çetinkaya, bu sezon yeniden Süper lig'e dönen Ozanköy'ü 3-0 mağlup ederek,lige muhteşem bir başlangıç yaptı.GAÜ Çetinkaya'nın baskısı altında geçen ilk yarı 29. Dakikada Eko'nun golüyle 1-0 sarı-kırmızılïlar, kırmızılıların üstünlüğünde sona erdi.Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, 64.dakikada Faye ve 74. Dakikada Herman'ın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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