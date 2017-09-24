GAÜ Çetinkaya'dan Muhteşem Başlangıç

GAÜ Çetinkaya 3-Ozanköy 0
Necmi Belge
Geçtiğimiz Cuma günü start alan K- Pet Süper Ligi'nin bugün Atatürk Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmasında, sampiyonlukta iddialı GAÜ Çetinkaya, bu sezon yeniden Süper lig'e dönen Ozanköy'ü 3-0 mağlup ederek,lige muhteşem bir başlangıç yaptı.
GAÜ Çetinkaya'nın baskısı altında geçen ilk yarı 29. Dakikada Eko'nun golüyle 1-0 sarı-kırmızılïlar, kırmızılıların üstünlüğünde sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, 64.dakikada Faye ve 74. Dakikada Herman'ın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.