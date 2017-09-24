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24 Eylül 2017 Pazar 19:07

GAÜ Çetinkaya'dan Muhteşem Başlangıç

GAÜ Çetinkaya'dan Muhteşem Başlangıç
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GAÜ Çetinkaya'dan Muhteşem Başlangıç

GAÜ Çetinkaya 3-Ozanköy 0

Necmi Belge

Geçtiğimiz Cuma günü start alan K- Pet Süper Ligi'nin bugün Atatürk Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmasında, sampiyonlukta iddialı GAÜ Çetinkaya, bu sezon yeniden Süper lig'e dönen Ozanköy'ü 3-0 mağlup ederek,lige muhteşem bir başlangıç yaptı.

GAÜ Çetinkaya'nın baskısı altında geçen ilk yarı 29. Dakikada Eko'nun golüyle 1-0 sarı-kırmızılïlar, kırmızılıların üstünlüğünde sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, 64.dakikada Faye ve 74. Dakikada Herman'ın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.


 
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