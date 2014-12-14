Galatasay'dan Sneijder Açıklaması!

Yasaman, Sneijder’in alacakları için ihtar çektiği yönündeki iddialar için, “Oyuncumuzun kulüpten alacağı bulunmuyor. Vadesi geldikçe parasını yatırıyoruz. Daha yeni 130 bin euro ödedik. Diğer ödemeleri de süreleri gelince yapılacak. Kontratın fesh olmaması için bütün özeni gösteriyoruz. O bizim yıldız oyuncumuz, bütün imkanlarımızı zorlayarak ödemelerini yapacağız. Ne kendisi için gelen bir teklif, ne de onun kulüp arama durumu var. Bizim gönderme gibi bir niyetimiz de yok” dedi.
'MADDİ SIKINTILAR 1 AYDA AŞILMAZ'
Yasaman, önceki gün gündeme bomba gibi düşen ve maliye tarafından kulübe kesilen 41.6 milyon TL’lik vergi cezası konusunda da samimi açıklamalar yaptı.
Daha dosyayı görmediğini belirten Yasaman, “Bu daha önceden gelen bir borç. İtiraz edilir, uzlaşmaya gidilir. Söz konusu borcu indirebiliriz. Taksitlendirme yapıp o şekilde öderiz. Pazartesi günü (yarın) bu dosyaya bakacağım. Bunlar problem olacak şeyler değil. Bu borç ödenecekse ödenecek. Biz kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıları çözmek için bu ekip olarak bu göreve geldik. Ne var ki bunlar 1 ayda aşılacak şeyler değil” ifadelerini kullandı.
Yasaman, Sneijder’in alacakları için ihtar çektiği yönündeki iddialar için, “Oyuncumuzun kulüpten alacağı bulunmuyor. Vadesi geldikçe parasını yatırıyoruz. Daha yeni 130 bin euro ödedik. Diğer ödemeleri de süreleri gelince yapılacak. Kontratın fesh olmaması için bütün özeni gösteriyoruz. O bizim yıldız oyuncumuz, bütün imkanlarımızı zorlayarak ödemelerini yapacağız. Ne kendisi için gelen bir teklif, ne de onun kulüp arama durumu var. Bizim gönderme gibi bir niyetimiz de yok” dedi.