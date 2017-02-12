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12 Şubat 2017 Pazar 17:14

Forest Rahat Bir Nefes Aldı

K. Kaymaklı 3-Mormenekşe 0

Forest Rahat Bir Nefes Aldı
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Forest Rahat Bir Nefes Aldı

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin bugün Sht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve rakip Mormenekşe açısından ligden düşmeme adına önemli olan

karşılaşmada, ev sahibi K.Kaymaklı rakibini 3-0 mağlup etti.

Josuha' nın hat-trick yaptığı maçta Forest puanını 27'ye çıkardı ve rahat bir nefes aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla gecereken, 0-0 golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan K.Kaymaklı 49.dakikada Josuha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra baskısını artıran Forest yine Josuha'nın 58 ve 77.dakikadaki golleriyle maçı 3-0 gibi net bir skorla kazandı.


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