Forest Rahat Bir Nefes Aldı



Necmi BelgeK-Pet Süper Ligi'nin bugün Sht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve rakip Mormenekşe açısından ligden düşmeme adına önemli olankarşılaşmada, ev sahibi K.Kaymaklı rakibini 3-0 mağlup etti.Josuha' nın hat-trick yaptığı maçta Forest puanını 27'ye çıkardı ve rahat bir nefes aldı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla gecereken, 0-0 golsüz sonuçlandı.İkinci yarıya hızlı başlayan K.Kaymaklı 49.dakikada Josuha'nın golüyle 1-0 öne geçti.Bu golden sonra baskısını artıran Forest yine Josuha'nın 58 ve 77.dakikadaki golleriyle maçı 3-0 gibi net bir skorla kazandı.