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19 Şubat 2017 Pazar 17:31

Forest'in Ugur'u Var

Forest'in Ugur'u Var
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Forest'in Ugur'u Var
Cihangir 0-K.Kaymaklı 2

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin 19.haftasinda Cihangir'de oynanan kritik karşılamada konuk K.Kaymaklı Ugur'u iki golüyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyet ile Forest puan sayısını 30'a çıkarırken, altıncı sıraya yükseldi.

Maçın ilk yarısında üstün olan taraf ev sahibi Cihangir idi.

Ne var ki, bu yarıda Cihangir'in iki gollük pozisyonunu maçın en iyilerinden olan K.Kaymaklı kalecisi Ali Duvarcı kurtardı.

İlk yarının 0-0 golsüz sona ermesinin ardından ikinci yarıya adeta golle başlayan Forest ,48.dakikada Ugur'u golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra baskısını artıran Cihangir yine kaleci Ali Duvarcı'ya takılırken, 78.dakikada Ugur'un ikinci golüyle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

 
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