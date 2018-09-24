Esendağlı kardeşler zirvede

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı dün yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen yarış, Baştaşlar Construction’ın sponsorluğunda hayata geçirildi. Yaklaşık 2,4 kilometre uzunluğunda hazırlanan teknik ve hızlı parkura biri antrenman olmak üzere dörder kez çıkan yarışmacılar, araçlarının motor hacimlerine göre dört sınıfta birinci olmak için yarıştılar.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta 3 etapta da en iyi dereceleri elde eden Ahmet Esendağlı – Veli Esendağlı ikilisi genel klasmanda ve Sınıf 2’de ilk sırada yer alan ekip oldular. Sezonun ilk iki yarışında zirvede yer alan Burak Emingil – Emin Emingil ikilisi ikinci olurken sınıf 1’in zirvesinde yer alan ekip oldular. Genel klasmanda podyumu tamamlayan ekip Argun Çağıl - Gökberk Çağıl ikilisi oldu. Sınıf 3’te birinci Halil Erdoğuş - Hakan Kofalı ikilisi ve Sınıf 4’te birinci Sami Şenbaş - Ali Şenbaş ikilisi oldu.

Baştaşlar Construction’ın ana sponsorluğunu üstlendiği yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta ve Bigibox’un destekleri ile gerçekleştirildi. Yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Sinem Baştaş ve Ahmet Baştaş’ın yanı sıra Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti.