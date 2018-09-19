Emre Trabzonspor’da

Esentepe A Takımında 3 sene forma giyen Soytürk, geçen sezon gittiği Galatasaray’dan bu sezon Trabzonspor'a transfer oldu

26 Eylül 1999 Girne doğumlu Emre, Futbola 14 yaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Takımlarından Esentepe de başladı. Esentepe A Takımında 3 sene forma giyen Soytürk, 18 yaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımına seçildi. Milli maçta Galatasaray scout'ları tarafından beğenilen Emre, Ocak 2018'de Türkiye'nin yolunu tuttu. Sağ bek ve kanatta görev alabilen Emre, Galatasaray ile geçen sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Anne tarafı Trabzonlu olan Emre Soytürk, transfer olarak Trabzonspor U21 Takımında forma giymeye başladı.