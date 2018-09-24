Dumlupınar’dan 3’lük başlangıç

K-Pet Birinci Liginde oynana Mağusa derbisinde kazanan ikinci yarıda bulduğu goller ile Dumlupınar oldu. Dumlupınar’a Maraş karşısında galibiyeti getiren goller Mustafa Çelik(2) ve Ali Bayır’dan geldi.

Dk.21:Sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içersinde dokunan Faruk Akkuş topu dışarı gönderdi.

Dk.50:Mustafa Çelik sol kanatta top ile buluştu topu uzak köşeye vurdu fakat kalecinin çabası yeterli olmadı ve Dumlupınar öne geçti.0-1

Dk.62:Sol kanattan gelen ceza sahasına orta şut karışımı yapılan ortada top direkten döndü ve dönen topa vuran Faruk topu üstten dışarı gönderdi.

Dk.84: Sol kanattan Mustafa Çelik’in ortasında kafayı vuran Ali Bayır topu ağlara gönderdi.0-2

Dk.90+4: Hüseyin Kayalılar’ın ara pasında sol çaprazdan uzak direğe topu gönderen Mustafa Çelik skoru belirledi.0-3