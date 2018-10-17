banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
223.364
DOLAR
5.6770
STERLİN
7.4884
EURO
6.5651
Tır yol içerisine devrildi
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282

Dr. Küçük Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı

Dr. Küçük Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:54
Dr. Küçük Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı

18. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi organizasyonu Almanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Türkiye’den oluşan altı konuk ülkenin ve ülkemizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanan maçlar oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Üç gün süren organizasyonda sırasıyla takım, çift ve ferdi müsabakaları oynandı. Ülkemize “Avrupa Şampiyonu” ünvanıyla gelen Romanya kızları tüm kategorilerde birincilik kürsüsünde yerini alırken, Türkiye tüm erkek kategorilerinde birincilik kürsüsünü kaptırmadı.

Organizasyon sonunda ödül töreninde tek erkeklere ödüllerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Basın Kurulu Başkan Yardımcısı ve Önce Vatan Gazetesi Yazarı Erden Aktoğu, tek kızlara Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Genel Koordinatörü Tahsin Ergül takdim etti. Çift erkeklere Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, çift kızlara Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri İbrahim Aysal, erkek takımlara Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve kız takımlara ise ödüllerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç takdim etti.

Organizasyon sonucunda dereceye giren ülkeler şu şekilde.

Çift Erkekler;

1.Bilal Tok-Tugay Yılmaz(Türkiye)

2.Hakan Işık – Tarık Özbek(Türkiye)

3.Adam Janicki – Edin Donlagic(Almanya)

4.Culpedin Emir Geaner – Amzu Alexandru(Romanya)

Çift Kızlar;

1.Zaharia Elena Adriana – Mitrofan Camelia Luciana(Romanya)

2.Ece Haraç – Gamze Çotra(Türkiye)

3.Uritu Denisa – Caragea Iulia(Romanya)

4.Ivet Ilaylova Ilieva – Miroslava Dimitrova Andronova(Bulgaristan)

Tek Erkekler:

1.Tugay Yılmaz(Türkiye)

2.Bilal Tok(Türkiye)

3. Culpedin Emir Geaner(Romanya)

4. Hakan Işık(Türkiye)

Tek Kızlar;

1. Zaharia Elena Adriana(Romanya)

2. Uritu Denisa(Romanya)

3. Ece Haraç(Türkiye)

4. Mitrofan Camelia Luciana(Romanya)

Erkek Takımlar;

1.Türkiye

2.Romanya

3.Almanya

4.Bosna Hersek

Kız Takımlar;

1.Romanya

2.Ukrayna

3.Türkiye

4.Bulgaristan

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kıbrıs Turu’nda sorun
Kuzey Kıbrıs Turu’nda sorun
Hakemlerden Yavuz’a mesaj “özür bekliyoruz”
Hakemlerden Yavuz’a mesaj “özür bekliyoruz”
Merit Sahaya indi
Merit Sahaya indi
Değirmencioğlu’na ziyaret
Değirmencioğlu’na ziyaret
Medipol Başakşehir'den Arda Turan kararı
Medipol Başakşehir'den Arda Turan kararı
Hakem odaları kışa hazır
Hakem odaları kışa hazır
Merit sahaya iniyor
Merit sahaya iniyor
Değirmencioğlu’nun konukları Kırgızistan’dan
Değirmencioğlu’nun konukları Kırgızistan’dan
Özbilen BTM’nin gözdesi oldu
Özbilen BTM’nin gözdesi oldu
Eğitim temalı satranç turnuvası
Eğitim temalı satranç turnuvası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim