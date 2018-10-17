Dr. Küçük Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı

18. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi organizasyonu Almanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Türkiye’den oluşan altı konuk ülkenin ve ülkemizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanan maçlar oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Üç gün süren organizasyonda sırasıyla takım, çift ve ferdi müsabakaları oynandı. Ülkemize “Avrupa Şampiyonu” ünvanıyla gelen Romanya kızları tüm kategorilerde birincilik kürsüsünde yerini alırken, Türkiye tüm erkek kategorilerinde birincilik kürsüsünü kaptırmadı.

Organizasyon sonunda ödül töreninde tek erkeklere ödüllerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Basın Kurulu Başkan Yardımcısı ve Önce Vatan Gazetesi Yazarı Erden Aktoğu, tek kızlara Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Genel Koordinatörü Tahsin Ergül takdim etti. Çift erkeklere Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, çift kızlara Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri İbrahim Aysal, erkek takımlara Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve kız takımlara ise ödüllerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç takdim etti.

Organizasyon sonucunda dereceye giren ülkeler şu şekilde.

Çift Erkekler;

1.Bilal Tok-Tugay Yılmaz(Türkiye)

2.Hakan Işık – Tarık Özbek(Türkiye)

3.Adam Janicki – Edin Donlagic(Almanya)

4.Culpedin Emir Geaner – Amzu Alexandru(Romanya)

Çift Kızlar;

1.Zaharia Elena Adriana – Mitrofan Camelia Luciana(Romanya)

2.Ece Haraç – Gamze Çotra(Türkiye)

3.Uritu Denisa – Caragea Iulia(Romanya)

4.Ivet Ilaylova Ilieva – Miroslava Dimitrova Andronova(Bulgaristan)

Tek Erkekler:

1.Tugay Yılmaz(Türkiye)

2.Bilal Tok(Türkiye)

3. Culpedin Emir Geaner(Romanya)

4. Hakan Işık(Türkiye)

Tek Kızlar;

1. Zaharia Elena Adriana(Romanya)

2. Uritu Denisa(Romanya)

3. Ece Haraç(Türkiye)

4. Mitrofan Camelia Luciana(Romanya)

Erkek Takımlar;

1.Türkiye

2.Romanya

3.Almanya

4.Bosna Hersek

Kız Takımlar;

1.Romanya

2.Ukrayna

3.Türkiye

4.Bulgaristan