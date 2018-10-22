Doğan Esentepe’de esti

K-PET Süper Lig’in 5. Haftasında Esentepe’nin konuğu Doğan Türk Birliği’ydi. Karşılaşmayı Doğan 5-0 kazanarak, puanını 6’ya yükseltti. Esentepe ise 4 puanda kaldı.

15.DK: Ali Karal’ın kışa düşen kaleci vuruşunda araya Kenan girdi ve topu Ahmet Burak Kömürcü’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza saha üzerinden düzgün vuruşu boş kaleye top ağlarla buluştu. 0-1

45.DK: Doğan farkı 2’ye çıkardı. Bu dakikada İbrahim Çıdamlı, Kenan ile verkaça girdi ve ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Yerden düzgün bir vuruşla sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 0-2

47.DK: Doğan rahatladı. Sağ kanattan Aydın’ın etkili ortasına yakın mesafeden düzgün bir kafa vuruşu yapan Kenan topu ağlara gönderdi. 0-3

51.DK: Doğan atmaya devam ediyor. Yine sağ kanattan gelişen atakta Çağrı Kıral’ın ortasında yakın mesafeden topa dokunan Kenan kendisinin 2. Takımın 4. Golüne imza attı.

73.DK. Esentepe 10 kişi kaldı. Orta sahada Cemal Yaşınses’in yüzüne yaptığı darbeyle Zody , orta hakem Hüseyin Eyyüpler tarafından direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

82.DK: Doğan farkı 5 yaptı. Sağ kanattan Cemal’ın ortasında topla buluşan Kenan, harika bir topuk pasıyla Serhan Önet’e çıkardı. Ceza sahası üzerinden yerden yaptığı düzgün vuruşla farkı 5’e çıkardı. 0-5.