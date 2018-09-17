Dairelerde grup maçları tamamlanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup karşılaşmaları bugün ve yarın tamamlanacak.
A ve B grubunda mücadele eden toplam 14 takım finallere kalma hesapları yapıyor.
İbrahim Özsoy’un organize ettiği turnuvası Gençlik Gücü halısahasında heyecanlı ve bol gollü sürüyor. A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Merkezi Ceza Evi, B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü lider durumda. Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:
SON OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı: (0-3 hükmen)
Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi: 3-5
Cezaevi-Elektrik Kurumu: 8-2
Sayıştay-Dış İşleri: 10-3
Maliye-İhtiyat Sandığı: 9-3
Meclis-Din İşleri: 8-7
SON OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
İKEV-Gümrük Dairesi: 3-9
Elektirik-Devlet Hastanesi: 7-5
Telefon-Merkezi Cezaevi: 5-14
Polis-Maliye: 9-0
Din İşleri-Sayıştay: 5-7