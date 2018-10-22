Cihangir 3 puanı kaptı

K-Pet Süper Ligi’nde Cihangir Binatlı deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapadı.

6. dakikada gelişen Cihangir atağında Victory’nın ceza alanı içindeki vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

50. dakikada Cihangir öne geçti. Doğan’ın sağ taraftan ortasında Victory ceza alanı içinde önce göğsü ile topu kontrol etti. Sonra şık bir bilek hareketi ile rakibinden kurtulduktan sonra sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

61. dakikadaki Cihangir atağında Fırat’ın pasında topla cez alanında buluşan Victory müsait pozisyonda farklı şekilde topu dışarı attı.

90+3’ncü dakikada gelişen atakta ofsayt bekleyen Binatlı defansının arkasında topla buluşan Victory düzgün ve yerden bir vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının 2’nci golünü attı. 0-2

A-2 gençler maçını Cihangir gençleri 2-1 kazandı.