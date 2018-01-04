Cenk Tosun, Türkiye Adına Rekor Bonservis Bedeli İle Everton’da

İngiliz BBC Kanalı, Everton´ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Londra´ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig´de verilen arada tatilini İngiltere’de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun´un haftasonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçip imza atması artık an meselesi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transfer Vida’nın imza töreninde Cenk Tosun’un durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Fikret Orman, Cenk Tosun’a Everton dışında Çin’den de teklif olduğunu söyleyerek şunları söylemişti:

“Beşiktaş ciddi bir kurum. Bütün hareketleri, adımları ciddiyet üzerine gider. Uluslararası futbol kuralları, ticaret kuralları var. Oyuncularımıza teklif gelmesi normal. Basında okuyorum. Bunların hepsi gerçek dışı. Sözlerimiz aynı ciddiyet içinde. Cenk çok kıymetli bir oyuncu. Cenk'e Everton kulübünün teklifi var. Çin'den 35 milyon Euro teklif geldi. Gündeme getirmedik. Cenk'in geleceği de önemli. Seyahatteydim, Ahmet Nur Çebi görüşmeleri götürdü. Görüşmeler devam ediyor. Sezon sonunda hedeflerimiz var. Oyuncumuzun geleceği de önemli. Sona ulaşmış bir şey yok. İstediğimiz şartlar, oyuncumuzun ve bizim lehimize olursa olur.”