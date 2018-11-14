Çağıner turnuvası tamamlandı

Tangül Çağıner 2. Satranç anı turnuvasında şampiyon 5b sınıfı satranç takımı oldu

Çatalköy Okul Aile Birliği tarafından organize edilen ve Tangül Çağıner anısına yapılan satranç turnuvasında 5 B Sınıfı yaptığı 150 satranç maçından 92 ‘sinde “ Şah Mat “ diye sevinçle haykıran taraf oldu.

Bu sonuçla da diğer sınıflara fark atarak birinciliği ve şampiyonluğu hak etti. 5 A Sınıfı 85.5 puanla ikinci, 4 A Sınıfı 83 puanla üçüncü olup sınıflarına büyük kupalar kazandırdılar.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda yürütülen turnuvanın yemekli ödül töreni 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 12.30 ‘da , AcapulcoHotel’de yapılacak.

Tüm satrançılara katılım belgesi ve hediye verilecektir. Bir yıl boyunca okulumzun temizlik malzemesi ihtiyacınıTangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı karşılayacak.