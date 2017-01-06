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06 Ocak 2017 Cuma 10:26

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KTSYD tarafından düzenlenen “Yeni Medya ve Spor Gazeteciliği” Sporun Vizyonu Eğitim Semineri bugün (6 Ocak Cuma) yapıldı.

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KTSYD “Yeni Medya ve Spor Gazeteciliği” Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Antalya’da gerçekleştirildi.

Bilgiler tazelendi





Kılıçoğlu: “Derneğin gelişimi devam edecek”

Seminerin açılış konuşmasını KTSYD Başkanı Bülent Kılıçoğlu yaptı. Kılıçoğlu, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri”nin Antalya’da yer aldığını hatırlatarak “Üçüncü yılda da Antalya’dayız. Derneğimiz gelmiş geçmiş başkanlar ve üyelerinin yapmış olduğu katkılarla bu noktalara geldi” dedi. Kuruluşundan bugüne kadar KTSYD’nin yaşadığı gelişmeye dikkat çeken Kılıçoğlu, “Zaman içerisinde derneğin bugün geldiği nokta bana bir peri masalını anlatıyor. Bu hep birlikte devam edecek. Umarım ilerleyen yıllarda sevgili spor yazarlarımız sadece kendi içimizde değil, Avrupa’da da görev yapacak” dedi.

Hasırcı, spor gazeteciliğini anlattı

“Sporun Vizyonu Eğitim Semineri”nin ilk oturumunun moderatörlüğünü KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Serkan Soyalan yaparken, konuşmacı olarak Uluslararası Final Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyhan Hasırcı “Spor Gazeteciliği” konu başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Spor gazeteciliğinde haber etiği açısından doğru habercilikte nelerin yapılması gerektiği ve nelerin yapıldığına vurgu yapan Hasırcı, gazetecilikte etik ilkelere değinerek mesleki etiği anlattı. Hasırcı spor yazarının özellikleri ve spor medya ilişkisi hakkında da üyelere bilgiler aktardı.



Arıkan ve Dinç Yeni Medya’yı irdeledi

KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Okan Karademir’in moderatörlüğündeki ikinci oturumda Türk spor basınının iki önemli ismi “Yeni Medya” konu başlığı altında konuşmacı olarak katıldı. TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan ve Kanal 24 spor yorumcusu Gökhan Dinç üyelere deneyimlerini aktardı. Daha önce seminere katılacağını belirten Beyaz TV spor sorumlusu Ertem Şener mazaret belirterek seminere katılamadı.

Arıkan: “İnsan, teknoloji ve seyirci değişiyor”

Gökhan Dinç ile mesleğin ilk yıllarından itibaren beraber takımların peşinden koştuklarını belirten Erdoğan Arıkan, “İnsan değişiyor, teknoloji değişiyor, seyirci değişiyor” dedi. “Bu değişimin bize yansımalarını anlamalıyız” diyen Arıkan, “Biz futbol seyircisi olan bir ülkeydik, şimdi onu kaybetmeye başlayan bir ülke olduk. Türkiye’de artık futbol da izlenmiyor. Değişik bir seyirci yapısı var artık. Yıllar önce radyodan maçlar dinlenirdi. O günleri çok özlüyorum. Günümüz teknolojik şartlarında insanlar statlara gitmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Dinç: “Yeni medyada izlenmiyoruz”

Meslek hayatına nasıl başladığı dönemi anlatan Gökhan Dinç, “Yeni medyada izlenmiyoruz” dedi. Beş eğlence öncelikli kanalda spor programı yok. Eğer bizler izlenilebilir ve patronlar için satılabilir programlar yapabilseydik eğer, dizi tekrarları yapan yayın akışlarına maruz kalmazdık” ifadelerini kullandı. Dinç, “İyi işler yapabilseydik, her yerde atletizm konuşulurdu mesela” dedi.

Konuşmaların ardından soru cevap kısmı ile oturum tamamlandı ve seminere konuşmacı olarak katkı koyan isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Final Üniversitesi ayrıca KTSYD’ye bir teşekkür plaketi sundu.



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