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17 Kasım 2017 Cuma 18:14

Atatürk'ten Efsane Çıktı

Atatürk'ten Efsane Çıktı

Atatürk'ten Efsane Çıktı
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Atatürk'ten Efsane Çıktı
GAÜ Çetinkaya 2-Genclerbirliği 1

Necmi Belge

K-Pet Süper ligi'nin, bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan 9. hafta karşılaşmasında 16 puanlı ve ligin tek yenilgisiz takımı İskele Gençlerbirliği ile 15 puanlı GAÜ Çetinkaya karşı karşıya geldi.

İlk 25 dakikası kırmızı-siyahlıların üstünlüğünde geçen karşılaşmanın 27.dakikasinda Eko ile gelen GAÜ Çetinkaya golü, üstünlüğün bir anda GAÜ Çetinkaya'ya geçmesine neden oldu.

Bu dakikadan devre sonuna kadar, karşılaşma sarı-kırmzılıların üstünlüğünde geçti. Devre 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğünde sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, 69.dakikada gelişen Gençlerbirliği ataginda Tonbara yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. GAÜ Çetinkaya 1-Gençlerbirliği 1

Karşılaşmanın bu şekilde sona ermesi beklenirken, 89.dakikada Eko ceza sahası içerisinde düşürüldü. Orta hakem Fehim Dayı tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Atışı yapan Herman, takımını 2-1 öne geçirdi.

Bundan sonraki dakikalarda başka gol olmayınca GAÜ Çetinkaya karşılaşmayı 2-1 galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla GAÜ Çetinkaya puanını 18'e çıkarırken, İskele Genlerbirliği 16 puanda kaldı ve ligde ilk mağlubiyetini aldı.
 
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GAÜ Çetinkaya Lefke'yi Dibe İtti

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