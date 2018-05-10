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Arda Turan'a tarihi ceza!

Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'ın cezası belli oldu.

Arda Turan'a tarihi ceza!

Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'ın cezası belli oldu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:53
Arda Turan'a tarihi ceza!

Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'ın cezası belli oldu. Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'a 16 maç ceza verildi.

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli Arda Turan'a 16 maç ceza verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçına Arda Turan damgasını vurmuştu. Karşılaşmanın son bölümlerinde kendisine yapılan bir müdahale sonrasında faul bayrağını kaldırmayan yardımcı hakemin üzerine yürüyüp hakemi iten Arda kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kart sonrasında da orta hakemin üzerine yürüyerek yumruk hareketi yapan Arda Turan'ı takım arkadaşları zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına götürmüştü. Arda Turan, bu hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti.

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