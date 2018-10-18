Afrodisia Cyprus Ralli-Raid başlıyor

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek olan “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”, bugün başlıyor.

İlk kez 2014 yılında yapılan ve ülkemizin en büyük motorsporları organizasyonlarından biri olan Afrodisia Rally-Raid, bu yıl beşinci kez, Magic Touch sponsorluğunda yapılıyor. 18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak 4 günlük ve yaklaşık 700 kilometrelik yarış 3 kategori üzerinden yapılacak. Ralli, Raid ve Macera kategorisinde ekipler; 4×4 arazi aracı, ATV, UTV ve Motosikletlerle yarışacaklar.

Yarış basına tanıtıldı

Yarışın basın toplantısı dün bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği seminer salonunda yapıldı. Toplantıya Gençlik dairesi müdürü Şifa Çolakoğlu, ana sponsor Magic Touch direktörlerinden Özlem Özbekoğlu, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü başkanı Zeki Topcu, Kyrenia Offroad Derneği yöneticileri Ramadan Uzun ile Niyazi Bedel ve spor basını katıldı.

Toplantıda Özlem Özbekoğlu, “Magic Touch grubunu Afrodisia ile bütün düşünüyoruz. Bu sebeble yine Afrodisia'ya sponsor olduk. Yapılan kaliteli işler bizleri çok sevindiriyor. Özellikle seyirci özel etabına Yusuf Hüdan ismi verilmesi çok anlamlı oldu. Yarışmaya şirketimiz CEO'larından bayan yarışmacı olarak Emine Seyidoğlu'da Magic Touch grubu temsilen kayıt yaptırdı.” dedi. Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ise, “Ülkemizde bu tip Uluslararası organizasyonların yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Gençlik dairesi olarak bu tip faaliyetleri desteklemek görevimiz.” dedi.

Seyirci Özel Etabı Girne’de

6’sı açık etap olmak üzere toplamda 11 etabın geçileceği yarışta Girne Amerikan Üniversitesi karşısında hazırlanan seyirci özel etabı 2 kez geçilecek. Açılış ve kapanış etabı olan Girne Seyirci Özel Etabı hem bugün, hem de Pazar günü geçilecek. Bu akşamüzeri 17.00’de Magic Plus Girne önünde yapılacak seramonik startın ardından 18.00’de açılış etabı olarak geçilecek etap, 21 Ekim 2018 Pazar günü 15.00’de bu kez kapanış etabı olarak geçilecek. Girne Amerikan Üniversitesi yakınlarında, Mr. Pound karşısı ve Girne Köpek Barınağı’na çıkan yollardan izlenebilecek etap Pazar günü Yusuf Hüdan anısına geçilecek ve dereceye girenlere kupaları verilecek.

Başbakan Tufan Erhürman direksiyona geçecek

Kayıt işlemlerinin tamamlandığı organizasyona 32 ekip kayıt yaptırdı. Ralli kategorisinde 16 ekip, raid kategorisinde 8 ekip ve macera kategorisinde 4 ekip birinci olmak için mücadele edecek. Türkiye’den de 5 ekip yarış için ülkemize gelirken, geçmiş yıllarda Türkiye’de birincilikleri olan isimlerin gelmesi dikkat çekti. 4 ekibin açılış görevi yapacağı organizasyonun özel seyirci etabında Başbakan Tufan Erhürman ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da direksiyon başına geçecek.

Ralli kategorisinde ekipler hız limitleri dâhilinde en kısa sürede yol notlarını takip ederek finişe ulaşmaya çalışacaklar. Raid kategorisinde ekipler verilen yol notlarını takip ederek en kısa yolu kat etmeye çalışırken, Macera kategorisinde ekipler verilecek güzergâhı, verilecek hız ortalaması ile geçmeye çalışacaklar.

Ödül töreni Pazar günü Magic Tower önünde yapılacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış, Magic Touch Group’un sponsorluğunda yapılacak ve etapların ardından 21 Ekim 2018 Pazar akşamüzeri 16.00’da Magic

Plus Girne önünde yapılacak ödül töreniyle son bulacak. Magic Touch’ın yanı sıra; Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Sivil Savunma, Uyuşturucu ile mücadele Komisyonu, Girne Belediyesi, Simetri, Sermet Benli Sigorta, TPS, Telsim Vodafone, Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi, Dr. Suat Günsel Girne Hastahanesi de organizasyona katkıda bulunuyor.