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3 Fenerbahçeliye 100 Milyon Dolar!

3 Fenerbahçeliye 100 Milyon Dolar!

18 Ocak 2016 Pazartesi 16:47
3 Fenerbahçeliye 100 Milyon Dolar!
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3 Fenerbahçeliye 100 Milyon Dolar!
Çin kulübü Shanghai Shenhua Başkanı Bruce Zhou'nun bugün oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçını tribünden izleyeceği öğrenildi


Pazar günü ortaya atılan bu iddia futbol dünyasında büyük merak uyandırdı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Çinlilerin Fenerbahçeli Nani, Van Persie ve Fernandao için 100 milyon dolar vermek için hazırlandığı konusu kulislerde dolaşıyor. Sarı lacivertlilere bu konuda resmi bir teklif ulaşmasa da Fenerbahçe’nin böyle bir teklif karşısında ne yapacağı merak konusu.

TARAFTAR VE YENİ STAT ETKİSİ

Yetkililerin Türkiye’de bir kulüp satın almak istediği ise çok sık dile getiriliyor. Bu kulübün Eskişehirspor olabileceği de dillendirilen konulardan bir tanesi...

Taraftar gücü ve yeni yapılacak stadyumu ile Eskişehirspor’un Çinliler için ideal bir kulüp olabileceği de söyleniyor.
 
Son Güncelleme: 18.01.2016 18:51
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