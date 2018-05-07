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TMT'den Meclise çağrı...

TMT Mücahitler Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Gutterres belgesi çerçevesinde müzakerelere başlanılması için Rum tarafına teklifte bulunmasını “hayret, üzüntü ve endişe içinde karşıladıklarını” belirterek, Cumhurbaşkanı’nın “görüşmecilik görevinden alınması” için Cumhuriyet Meclisi’ne çağrı yaptı.

TMT'den Meclise çağrı...

TMT Mücahitler Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Gutterres belgesi çerçevesinde müzakerelere başlanılması için Rum tarafına teklifte bulunmasını “hayret, üzüntü ve endişe içinde karşıladıklarını” belirterek, Cumhurbaşkanı’nın “görüşmecilik görevinden alınması” için Cumhuriyet Meclisi’ne çağrı yaptı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:20
TMT'den Meclise çağrı...

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ, CUMHURBAŞKANI’NIN “GÖRÜŞMECİLİK GÖREVİNDEN ALINMASI” İÇİN CUMHURİYET MECLİSİ’NE ÇAĞRI YAPTI

TMT Mücahitler Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Gutterres belgesi çerçevesinde müzakerelere başlanılması için Rum tarafına teklifte bulunmasını “hayret, üzüntü ve endişe içinde karşıladıklarını” belirterek, Cumhurbaşkanı’nın “görüşmecilik görevinden alınması” için Cumhuriyet Meclisi’ne çağrı yaptı.

 

Dernek Başkanı Yılmaz Bora tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KKTC Meclisi ve siyasi partilerin görüşünü almayan ve anavatan ile istişare etmeden Sayın Cumhurbaşkanı’nın ani, beklenmedik ve kısa süre önce yaptığı açıklamalara da ters bir davranışla Gutterres belgesi çerçevesinde müzakerelere başlanılması için Rum tarafına teklifte bulunmasını hayret, üzüntü ve endişe içinde karşıladık” ifadelerine yer verildi.

 

Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının kişisel siyasi tercih ve ideolojik saplantılarına göre hareket etme yetkisine sahip olmadığı görüşünde oluklarını dile getiren Bora, demokratik hukuk devletinde yetkili makamlarda bulunan tüm seçilmişlerin halkın tercihlerini dikkate alarak hareket etmek zorunda olduklarının inkâr edilemeyen bir gerçek olduğunu belirtti.

 

Basına yansıtıldığı gibi Guterres belgesinin “Girit dramını” çağrıştıran içerikte olduğunun görüldüğünü ileri süren Bora, şu ifadeleri kullandı:

 

“Özellikle Anavatanımızın seçim döneminde ve iki devletli çözüm seçeneğinin gündeme taşındığı bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanının kimseye danışmadan ve haber vermeden tek yanlı olarak Guterres belgesi üzerinde müzakereleri başlatma girişiminin çıkarımıza olmadığı inancındayız.

 

Büyük fedakârlıklarla ve acılarla sahip olduğumuz devletimizin yıkılmaması ve azınlık durumuna düşürülmememiz için, KKTC Meclisi’nin Sayın Cumhurbaşkanını görüşmecilik görevinden azletmesinin tarihi bir görev olduğu görüşündeyiz. Kıbrıs Türk halkının geri dönüşümsüz bir felakete sürüklenmesinin önlenmesi için konunun KKTC Meclisinde acilen görüşülmesi ve Sayın Cumhurbaşkanının görevden alınmasını talep etmekteyiz”.

 

 

Anahtar Kelimeler:
TmtMücahitlerDerneği
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