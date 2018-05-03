"TDP: “Akıncı'nın Çağrısı Taraflarca Dikkate Alınmalı“

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Crans Montana zirvesinde ortaya çıkan ve "Guterres Çerçevesi" olarak adlandırılan tezlerin stratejik bir paket anlaşması olarak ilan edilmesi yönündeki çağrısının oldukça önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı, taraflarca dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece toplanan Parti Meclisi, gündemindeki konuların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 30 Nisan tarihli çağrısı ile sonrasında yaşanan gelişme ve açıklamaları değerlendirdi.

Açıklamada, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı Federasyon temelinde bir çözüm şeklinin halen geçerliliğini koruyarak mümkün olduğu tespitinde bulunan Parti Meclisi, bu yönde atılan her adımın, ortaya konan görüş ve düşüncenin olumlu olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya destek belirtti.

Akıncı'nın çağrısının ilgili tüm taraflarca dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TDP, Kıbrıs konusunda gelinen süreçte 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı, uluslararası tek kimliği içeren, yönetimde eşit güç paylaşımı ve kararlarda etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın var olacağı, bir toplumun diğer toplum üzerinde üstünlük kuramayacağı, tek amaç ve hedefin barış ve huzur içerisinde sürdürülebilir ve kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele ederken, ilgili tüm tarafların da geçmişten bugüne yapılan tüm çalışma ve ilerlemelerin heba olmamasını, ortak zemin için siyasi kaygı gütmeden, toplumların geleceği için çaba sarf etmelerini temenni eder. Bu bağlamda tarafları ucu açık olmayan ve sonuç alıcı bir şekilde Guterres Çerçevesi üzerinden görüşmeye davet eder, BM Genel Sekreterliği'nin tarafların nabzını yoklamak amacıyla geçici bir görevlendirme yapma yönündeki düşüncesini de olumlu bulduğumuzu belirtmek isteriz”.