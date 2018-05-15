Canlı yayında görevden alma ve atamalar paylaşıldı!

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Haber Kıbrıs Web TV'de canlı yayınında henüz Resmi Gazete'de yayınlanmayan görevden alma ve atamaları paylaştı.

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, sabah saatlerindeki canlı yayınında henüz Resmi Gazete'de yayınlanmayan görevden alma ve atamaları paylaştı.

Buna göre;

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Gürkan Kara görevden alınırken, Ömer Aydın Köseoğlu yerine atandı.

Güzelyurt Kaymakamı Teyfik Direnç, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz görevinden alındı.

Resmi Kabz Dairesi Müdürlüğü yapan Halis Üresin görevinden alındı, yerine Olgun Yetşmiş getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel Kalem Müdürü Özden Keser görevinden alındı yerine Elmas Tokay getirildi.

Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlı görevinden alındı, yerine Alpay Çelebi getirildi.

Personel Dairesi Müdürü Nesligül Onurel görevinden alınırken yerine Nahide Eraslan atandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Arseven görevinden alındı.

Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne Ülkü Taşseven atandı.

Veteriner Dairesi Müdürü görevine Hüda Hüdaoğlu atandı.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü'ne Oral Soyer atandı.

Kooperatif Şirketler Mukaitliği'ne Hüseyin Sarı atandı.

Tarımsal Araştırma Dairesi Müdürlüğü'ne Cem Karaca atandı.

İçişleri Bakanlığı Koordinatörlüğü'ne Erim Korkmaz atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu görevden alma ve atamaları imzalayıp imzalamadığı ise henüz teyit edilemedi.