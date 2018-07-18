Yılan soktuğunda filmlerde gördüklerinizi yapmayın!

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, yılan sokması durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgiler verdi. Türkiye’deki yılanların çoğunlukla zehirsiz olduklarını belirten Rodoplu, sokma durumunda ilk müdahalenin önemini vurguladı ve kesinlikle yapılmaması gereken şeyleri sıraladı:

YILAN SOKMASI BELİRTİLERİ NELER?

Yılan sokması ülkemizde özellikle kırsal alanda, tarlada çalışanlarda, yaz aylarında gittikçe artan oranda görülen bir durumdur. Ama en büyük şansımız Türkiye'deki yılanların çok büyük bir bölümünün zehirsiz olmalarıdır. Yılan soktuğunda kişide göz kararması, ağrı, tansiyon düşmesi nedeniyle kendini kötü hissetmesi veya yere düşmesi, mide bulantısı, kusma, çift görme görülebilir. En ciddi belirtileri soluk almada güçlük veya solunumun durmasıdır. Ayrıca giriş yerinde bir iki ufak nokta, yani hayvanın diş izleri de görülebilir.

YILAN SOKTUĞUNDA NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Zehirli ya da zehirsiz olsun, yılan sokması durumunda aşağıdaki adımları izlemelisiniz;

*En önemli kural gerekli olan ilkyardım yapıldıktan sonra hasta en kısa sürede Acil Servise yetiştirilmelidir.

*Hasta sakinleştirildikten sonra ısırılan kısım nötral (orta pozisyon- kolunu veya bacağını sarkıtmadan, yukarı kaldırmadan) pozisyonda tutulup, oturur pozisyonda ya da yatarak hastaneye ulaşım sağlanmalıdır.

*Yılan cinsinin ayırımı hastanedeki bakı için önemli yer tutmaktadır. Yılana yaklaşmamak önemlidir. Ölü bir yılanın refleks ısırmasının 60 dakika kadar sürdüğü unutulmamalıdır. Çünkü böyle durumlarda çoklu ısırıklar olabilir. Bu sürede ısırılan ekstremite – kol veya bacak hareketsizleştirilmelidir.

*Bu basamaktan sonra ısırık yerinin üzeri elastik bandaj veya bezlerle bağlanmalı ve böylece lenfatik drenaj engellenmelidir.

*Elastik bantlar her 10-15 dakikada bir rahatlatılmalıdır. Kol veya bacağı hareketsizleştirmek için alçı kullanılabilir.

YILAN SOKTUĞUNDA BUNLARI ASLA YAPMAYIN!

Eskiden uygulanan yara yerinin kesilmesi ve emme eylemi şimdi şüpheyle karşılanmaktadır. Yukarıdaki olgudaki yanlış uygulama gibi doku zararı ortaya çıkabilir. Bu yöntem için özel olarak üretilmiş emme aletleri kullanılabilir (ekstraktör vakum pompası). Yıllar önce filmlerde seyrettiğimiz gibi ısırılan bölgeyi ısırmak, yalamak, dağlamak kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Amaç kazazedeyi sakinleştirip cesaretlendirmek, yara yerini sabunlu su ile yıkamak, başka bir tedavi uygulamadan güvenli bir hastaneye sevk etmek şeklinde özetlenebilir. Günümüzde ısırık bölgesine turnike uygulamak veya bazı maddeler (merhem, amonyak vs.) sürmek önerilmemektedir.