Sağlık:
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14 Kasım 2017 Salı 15:35

Yaralar Daha Çabuk İyileşecek!

Yaralar Daha Çabuk İyileşecek!
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Son dönemde büyük ilerleme kaydeden genetik bilimi, yaraların iyileşme sürecinde vücudun günlük ritminin etkisi olduğunu ortaya koydu.

İngiliz araştırmacılar, gündüz gerçekleşen yaralanmaların, gece olanlara kıyasla iki kat daha çabuk iyileştiğini keşfetti. Bilim insanları gelecekte yaraların çok daha çabuk iyileşmesini sağlamak için bir ipucu bulduklarını düşünüyor.
"Gelecekte yaraların çok daha çabuk iyileşmesini sağlayabileceğiz."

Bu açıklama İngiltere'deki Cambrıdge Üniversitesinde görev yapan moleküler biyoloji uzmanlarına ait.

Bilim insanları, Manchester'deki yanık ünitesinde tedavi gören hastaları inceledi.

Gündüz saatlerinde yaralanan insanların, gece yaralananlardan, yüzde 60 oranında daha hızlı iyileştiği görüldü.

Araştırmacılar, fibroblast adı verilen hücrelerin, gündüz saatlerinde daha etkin olduğunu tespit etti.

Bu hücreler yaralanmadan hemen sonra yara bölgesine giderek iyileşme sürecini başlatıyor.

Araştırma, iyileşme sürecini hızlandıran yaklaşık 30 genin gündüz saatlerinde daha aktif olduğunu ortaya koydu.

TEDAVİYE KARŞI ÇIKANLAR DA VAR
Uzmanlar, gen tedavisi ile yaraların çok daha hızlı iyileşmesini sağlayabileceklerini söylüyor.

Tedaviye karşı çıkan bilim insanları ise genetik müdahalenin, başta kanser olmak üzere çeşitli hastalık risklerini beraberinde getireceği belirtiliyor.


 
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