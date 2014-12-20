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Yaban Mersini Yağın Düşmanı!

Yapılan bir araştırma,

Yaban Mersini Yağın Düşmanı!

Yapılan bir araştırma,

20 Aralık 2014 Cumartesi 13:47
Yaban Mersini Yağın Düşmanı!
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Yaban Mersini Yağın Düşmanı!
Yapılan bir araştırma, yaban mersininde bol miktarda bulunan polifenolün aşırı yağlı yiyeceklerin vücuda verdiği zararı azalttığını ortaya koydu


Finlandiya'da bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, yaban mersininde bolca bulunan polifenol adlı maddenin aşırı yağlı yiyeceklerin zararını azalttığını ortaya koydu.
Bilim insanları, fareleri 3 ay boyunca aşırı yağlı yiyeceklerle besledi. Farelerden bazılarına kurutulmuş yaban mersini verildi.
Obezlerde iltihaplanmalara daha sık rastlandığını hatırlatan bilim insanları farelerin hücrelerindeki iltihap düzeyini inceledi. Bilimciler ayrıca kobayların kanındaki glikoz düzeyini araştırdı, tansiyonunu ölçtü ve aldığı kiloları saptadı.
Öğünlerinin yaklaşık yüzde 10'unu yaban mersinin oluşturduğu farelerde iltihaplanmanın etkilerinin daha az olduğu, yağlı yiyeceklerin tansiyonu yükseltmediği belirlendi.
Araştırmanın sonuçları "PLOS ONE" dergisinde yayımlandı. 

Son Güncelleme: 20.12.2014 13:48
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Yaban Mersini Yağın Düşmanı!
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