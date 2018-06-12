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Uzmanlardan polen uyarısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, havaların ısınmasıyla birlikte polen alerjisi olanlara uyarıda bulundu.

Uzmanlardan polen uyarısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, havaların ısınmasıyla birlikte polen alerjisi olanlara uyarıda bulundu.

12 Haziran 2018 Salı 10:16
Uzmanlardan polen uyarısı

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, polenlerden korunmak için rüzgarlı havalarda dışarı çıkılmaması, araba camının mecbur kalınmadığı sürece açılmaması, pencere ve havalandırmaların uygun zamanda değerlendirilmesi gibi önerilerde bulundu. Dr. Bilici, polenlerin burun mukozasında meydana getirdiği iltihaplanma nedeniyle uyku bozukluğu ve baş ağrısı gibi sorunların ortaya çıktığını belirtti. Polenlerin rüzgar yoluyla havaya salınmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Dr. Bilici, “Bu alerjenlerin vücuda gelmesiyle burun mukozasında meydana getirdiği iltihaplanma durumuna bağlı olarak, kişilerin burunlarında tıkanıklık, hapşırma, akıntı, kaşıntı ve gözlerde sulanma oluşur. Çok ilerleyen vakalarda ise uyku bozukluğu ve yine baş ağrısı gibi durumlarla da karşımıza çıkabiliyor. Bunun tanımlamanın en kolay yolu kişinin hikayesini dikkatli bir şekilde dinlemek ve kişinin kendisinde bu sıkıntıların ne zaman başladığını tanımlamasıdır” dedi.

Özellikle polenlerin yoğun olduğu dönmelerde ılık duş alınmasını öneren Bilici, “Rüzgarlı havalarda dışarı çıkış saatini geciktirmesi, araba kullandığı zamanlarda camı mecbur kalmadığı sürece açmaması, evdeki pencere ve havalandırmaların uygun zamanda değerlendirilmesi, yine bununla beraber evde polenlerin yoğun olduğu zamanlarda ılık duş ile durum kontrol altına alınabilir. Bunları tamamen kontrol altına alması mümkün olmadığı durumlarda ise mutlaka uzman hekimden bu konuda görüş alınıp, tedaviye başlanması gerekebilir” diye konuştu.

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“Yeni kesilmiş çimlerden uzak durun”

Özellikle yeni kesilen çimlerin yanında gezilmemesi tavsiyesinde bulunan Bilici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizde bahsetmiş olduğumuz polenler genellikle dişi kavak olarak adlandırdığımız ağaçlardan meydana gelmektedir. Bu polenler sadece ağaçlardan değil, çim gibi yeşilliklerden rüzgarla birlikte havaya salınmaktadır. Özellikle çimlerin kesildiği dönemlerde bu maruzatı en aza indirgemek için bu gibi bölgelerden uzak durmak, kişiyi polenlerden koruyacaktır.”

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