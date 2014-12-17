Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Uyurken Üzerinizin Açılması Ağrılara Neden Oluyor

Soğuk havalarda terleyip soğumak ve geceleri uyurken üstünün açılmasının ağrılara sebep oluyor.

Uyurken Üzerinizin Açılması Ağrılara Neden Oluyor

Soğuk havalarda terleyip soğumak ve geceleri uyurken üstünün açılmasının ağrılara sebep oluyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 18:19
Uyurken Üzerinizin Açılması Ağrılara Neden Oluyor
banner238

Uyurken Üzerinizin Açılması Ağrılara Neden Oluyor
Soğuk havalarda terleyip soğumak ve geceleri uyurken üstünün açılmasının ağrılara sebep oluyor. Bu nedenle oda sıcaklığının 20-21 derece arasında tutulması çok önemli


Medical Park Elazığ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Çimen, kış mevsiminde artan ağrı şikayetleri ile ilgili bilgi verdi.
Ağrıları artan kişilerin ne yapması gerektiğini anlatan Op. Dr. Çimen, özellikle ağrının yaşandığı bölgenin sıcak tutulması gerektiğini ifade etti.
Ağrıların hastanın bulunduğu yaş grubuna göre farklılık gösterdiğini dile getiren Op. Dr. Çimen "Örneğin diz ağrılarının muhtelif sebepleri var. Toplumda en çok gördüğümüz ortopedik şikayet aslında diz ağrısıdır. Kış aylarında özellikle diz ağrıları artıyor. Hastalarda ve toplumda ’romatizma varsa soğuk havalarda nemli havalarda ağrı artar’ diye bir kanı var. Bu kanı tam olarak doğru değil. Kış aylarında diz ağrılarının arttığı doğru, özellikle bu gruptaki hastalarda kireçlenme oluyor. Bu tür hastalarda diz ağrıları artıyor. Bu tür hastalara bizim önerimiz de dizlerini sıcak tutmalarıdır. Özelikle kışın kalın giyinebilirler, yünlü dizlikler kullanabilirler. Teşhis konulmamış hastalarımıza kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. İleri kireçlenmesi olan hastalarda sadece o bölgenin sıcak tutulmasıyla ilgili önlemler yetersiz kalabiliyor. Bazılarına fizik tedavi, bazılarına diz içi enjeksiyonlar, bazılarına ameliyat dahi gerekiyor. Yine genç ve orta grup hastalarda da diz kapağı sürtünmeleri, kas zayıflıklarına bağlı hastalıklar olabiliyor. Onlarda da kıkırdak aşınmaları yeni yeni başlayabiliyor. Bu durumlar bu tür hastalarda soğuk havada ağrı yapmasına neden olabiliyor. Bu durumlarda önce teşhisin konulması, bir uzmana görünmeleri gerekiyor. Tedavinin de ona göre yönlendirilmesi lazım" dedi.
'UYURKEN ODA SICAKLIĞINI 20-21 DERECE TUTUN'
Sırt, bel ve boyun ağrılarının kış mevsiminde arttığını aktaran Op. Dr. Çimen "Sırt ağrılarının da birçok sebebi olabiliyor. Hiçbir sebep yokken de soğuk havalarda boyun ağrısı olabiliyor. Bunun en sık sebebi kas spazmıdır. Kaslar soğuk havalarda ya da insanlar terleyip soğuduğunda, uyurken üstünü açtıklarında hiçbir sebep yokken ağrıları hissedebiliyorlar. Yine sırt, bel, boyun bölgesinde kireçlenmesi olan fıtığı olan hastalarda tutulmalar soğuk havalarda daha sık görülmektedir. Özellikle çalışan insanların terleyip terli terli soğuk havalara çıkmamaları gerekiyor. Gece çoğumuz sıcak olduğunda üstümüzü açabiliyoruz, onun için oda sıcaklığının 20-21 derece tutulması lazım. Tabii zeminde bu tür sıkıntıları artıran bir hastalık, bir problem olup olmadığının değerlendirilmesi lazım. Bu tür problemler sık sık oluyorsa bir hekime danışmaları gerekir" şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 18:21
Anahtar Kelimeler:
Uyurken Üzerinizin Açılması Ağrılara Neden Oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim