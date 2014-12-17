Uyurken Üzerinizin Açılması Ağrılara Neden Oluyor

Soğuk havalarda terleyip soğumak ve geceleri uyurken üstünün açılmasının ağrılara sebep oluyor. Bu nedenle oda sıcaklığının 20-21 derece arasında tutulması çok önemli





Medical Park Elazığ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Çimen, kış mevsiminde artan ağrı şikayetleri ile ilgili bilgi verdi.

Ağrıları artan kişilerin ne yapması gerektiğini anlatan Op. Dr. Çimen, özellikle ağrının yaşandığı bölgenin sıcak tutulması gerektiğini ifade etti.

Ağrıların hastanın bulunduğu yaş grubuna göre farklılık gösterdiğini dile getiren Op. Dr. Çimen "Örneğin diz ağrılarının muhtelif sebepleri var. Toplumda en çok gördüğümüz ortopedik şikayet aslında diz ağrısıdır. Kış aylarında özellikle diz ağrıları artıyor. Hastalarda ve toplumda ’romatizma varsa soğuk havalarda nemli havalarda ağrı artar’ diye bir kanı var. Bu kanı tam olarak doğru değil. Kış aylarında diz ağrılarının arttığı doğru, özellikle bu gruptaki hastalarda kireçlenme oluyor. Bu tür hastalarda diz ağrıları artıyor. Bu tür hastalara bizim önerimiz de dizlerini sıcak tutmalarıdır. Özelikle kışın kalın giyinebilirler, yünlü dizlikler kullanabilirler. Teşhis konulmamış hastalarımıza kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. İleri kireçlenmesi olan hastalarda sadece o bölgenin sıcak tutulmasıyla ilgili önlemler yetersiz kalabiliyor. Bazılarına fizik tedavi, bazılarına diz içi enjeksiyonlar, bazılarına ameliyat dahi gerekiyor. Yine genç ve orta grup hastalarda da diz kapağı sürtünmeleri, kas zayıflıklarına bağlı hastalıklar olabiliyor. Onlarda da kıkırdak aşınmaları yeni yeni başlayabiliyor. Bu durumlar bu tür hastalarda soğuk havada ağrı yapmasına neden olabiliyor. Bu durumlarda önce teşhisin konulması, bir uzmana görünmeleri gerekiyor. Tedavinin de ona göre yönlendirilmesi lazım" dedi.

'UYURKEN ODA SICAKLIĞINI 20-21 DERECE TUTUN'

Sırt, bel ve boyun ağrılarının kış mevsiminde arttığını aktaran Op. Dr. Çimen "Sırt ağrılarının da birçok sebebi olabiliyor. Hiçbir sebep yokken de soğuk havalarda boyun ağrısı olabiliyor. Bunun en sık sebebi kas spazmıdır. Kaslar soğuk havalarda ya da insanlar terleyip soğuduğunda, uyurken üstünü açtıklarında hiçbir sebep yokken ağrıları hissedebiliyorlar. Yine sırt, bel, boyun bölgesinde kireçlenmesi olan fıtığı olan hastalarda tutulmalar soğuk havalarda daha sık görülmektedir. Özellikle çalışan insanların terleyip terli terli soğuk havalara çıkmamaları gerekiyor. Gece çoğumuz sıcak olduğunda üstümüzü açabiliyoruz, onun için oda sıcaklığının 20-21 derece tutulması lazım. Tabii zeminde bu tür sıkıntıları artıran bir hastalık, bir problem olup olmadığının değerlendirilmesi lazım. Bu tür problemler sık sık oluyorsa bir hekime danışmaları gerekir" şeklinde konuştu.