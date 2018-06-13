Taşıyıcı annelik ile bebek sahibi olmak

Bazı çevrelerce etik olarak sıklıkla tartışılsa da, başka bir çaresi kalmayan ailelerin bebek sahibi olmalarını sağlayan tek yöntem olarak uygulanan bir yöntemdir taşıyıcı annelik. Taşıyıcı anne, bir başkasının çocuğunu 9 ay karnında taşıyarak, doğumdan sonra o çocuğu aileye veren kişiye denmektedir. Kimi çevrelerce bebeği kim taşıyorsa annesi odur şeklinde kabul edilse de, aslında biyolojik anne ve baba, sperm ve yumurtanın sahibi olandır. Bu sebeple bir çok platformda tartışılan bu konu kimi çevrelerce olumlu, kimi çevrelerce de olumsuz karşılanmaktadır. İşte bu yüzdendir ki bazı ülkelerde bu işlem yasaklanmış olup, bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir. Türkiye'deki hastalar, bu tedaviden faydalanmak için Kıbrıs'ı tercih etmektediler.Kıbrıs'ın hem yakın olması, hem de T.C. kimlikleri ile rahat giriş çıkış yapabildikleri bir ülke olması hastalara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Taşıyıcı anne, aile tarafından bulunabildiği gibi, tüp bebek merkezi bünyesinde sırada olan bir taşıyıcı anne de olabilir. Önemli olan bu işlem için uyumluluk sağlayabilecek birinin olmasıdır. Kimi durumlarda hem aileye hem de taşıyıcı anneye psikolojik destek de gerekebilir. Tedavi süreci ve gebelik sürecini sorunsuz yaşanması için, tüm kontrollerin tüp bebek merkezi tarafından yapılması, hem tüp bebek merkezi, hem aile hem de taşıyıcı annenin herhangi bir sorun yaşamadan süreci geçirmesi amaçlanmaktadır.

Taşıyıcı anne, biyolojik anne ve biyolojik babadan alınan yumurta ve spermin tüp bebek yöntemiyle birleştirilmesi yani embriyo oluşturulmasından sonra transfere alınır. Embriyo rahime transfer edilir ve gebeliğin oluşması ve akabininde sürecin başlaması beklenir. Bu süreç içinde kimi taşıyıcı anneler ücretsiz bir şekilde bu işlemi yerine getirse de, kimi taşıyıcı anneler ise tedavi, çeşitli harcamalar, kontroller, çalışamadığı süre, aylık giderleri vb. masraflarının karşılanmasını istemektedirler.