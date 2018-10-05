banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94726
ALTIN
237.131
DOLAR
6.1098
STERLİN
7.9716
EURO
7.0453
Lefkoşa’da biri çocuk 5 kişi uyuşturucudan yakalandı
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çavuşoğlu tutuksuz yargılanacak
ÇAVUŞOĞLU TUTUKSUZ YARGILANACAK
Rötgenci tutuksuz yargılanacak
RÖTGENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
1 YERLİ VE 1 İTHAL...
banner282

Spor yaparken bu kıyafetleri giyin!

Uzmanlar spor yaparken kıyafet seçiminin sağlık açısından çok önemli olduğu konusuna dikkat çekiyor.

Spor yaparken bu kıyafetleri giyin!

Uzmanlar spor yaparken kıyafet seçiminin sağlık açısından çok önemli olduğu konusuna dikkat çekiyor.

05 Ekim 2018 Cuma 14:54
Spor yaparken bu kıyafetleri giyin!

Türkiye'de genç nüfus oranının yüksek olması, son yıllarda daha da artan sağlıklı yaşam bilinci, koşu, yürüyüş, fitness, pilates, yoga gibi farklı spor dallarına ilginin artması ile spor ürünlerine olan ilgi de artıyor. Spor sağlıklı yaşam, dayanıklılık ve motivasyon için de oldukça önem taşıyor. 

Spor yaparken doğru kıyafet seçiminde nelere dikkat etmek gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunan Boyner’in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Alyanak, spor yaparken hem sağlık hem de motivasyon ve dayanıklılığımızı artırmak için spor kıyafet seçiminin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Ayakkabı, spor kıyafeti seçiminde çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında yer alır. Yanlış ayakkabı tercihi spor yaparken vücudunuzda hasarlara yol açabilir" diyen Alyanak, "Ayakkabı seçimi yapılan spora göre olmalıdır. Koşu ayakkabısı ile basketbol oynamak gibi amacı dışında spor ayakkabı kullanmak sakatlanmalara ve ayaklarınızda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ayakkabı tercihinizi yaparken hava durumu ve mevsim koşullarını da mutlaka dikkate almalı, outdoor sporlar için su geçirmez ve kaydırmaz modelleri tercih etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"KIYAFETİN KUMAŞI ÖNEMLİ"

Seçimlerde bir diğer önemli konunun kıyafetlerin kumaşı olduğunu belirten Alyanak, "Sportif aktivite sırasında ter atılacağından çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmelisiniz. Bu iki özellik de spor kıyafetlerinin üzerinde genellikle ek olarak belirtilir. Bu özellikler sayesinde hem spor yaparken vücudunuzun ısısı dengelenir hem de kıyafetleriniz ıslanmaz ve spor performansınız artış gösterir" dedi.

RAHAT HAREKET İMKÂNI SAĞLAYAN KIYAFETLER TAVSİYE EDİLİYOR

Alyanak sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer bir husus ise aşırı bol kıyafetler tercih etmemektir. Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olacak, spor yaparken ayağınıza ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından tehlikeli olacak ve spor performansınızı negatif etkileyecektir. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemelidir. İçinde rahat hareket edilemeyecek kıyafetler spor yapmanızı zorlaştıracaktır. Bu sebeple spor kıyafetleri satın alırken rahatlıkla hareket edebileceğiniz esneklikte olmasına dikkat etmelisiniz. Yapılan spor türü ve mekân da kıyafet seçiminde önemlidir. Dış mekânda yapılan sportif aktivitelerde rüzgârdan ve yağmurdan koruma özelliğine sahip kıyafetler, iç mekânda yapılan sporlar için ise teri hızlı çeken ve nefes alabilen kumaşlar tercih edilmelidir. Güneşli havalarda yapılan koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetlerde mutlaka şapka ve gözlük takarak güneşin zararlı etkilerinden korunmalısınız. Doğru iç çamaşırı seçimi de en az spor kıyafeti kadar önem taşımakta ve performansı etkilemektedir. Vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları tercih edilmelidir."

Alyanak, 4-14 Ekim tarihleri arasında aktif spor ve denim kategorilerinde gerçekleştirilen kampanyadan da bahsederek, "Boyner/YKM mağazalarından ve boyner.com.tr’den spor ayakkabı, spor giyim, spor aksesuar ve denim markalarından yapılacak ilk 400 TL ve üzeri sonbahar-kış sezonu alışverişi 100 Paracık kazandıracak" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trans yağlar ölüme sebebiyet veriyor!
Trans yağlar ölüme sebebiyet veriyor!
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
Anne sütünün 8 mucizevî faydası
Anne sütünün 8 mucizevî faydası
Antibiyotiğe bağışıklı virüs keşfedildi!
Antibiyotiğe bağışıklı virüs keşfedildi!
Sonbahar enfeksiyonlarından 5 adımda korunun
Sonbahar enfeksiyonlarından 5 adımda korunun
Sabah uyanmakta güçlük çekenler dikkat
Sabah uyanmakta güçlük çekenler dikkat
Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat
Yüksek sesle TV izleyen çocuklara dikkat
DNA karakterini etkileyen gıdalar hastalıklarla ilişkili!
DNA karakterini etkileyen gıdalar hastalıklarla ilişkili!
Alzheimer tehlikesi giderek artıyor mu?
Alzheimer tehlikesi giderek artıyor mu?
Sesimizin düşmanı 8 hatalı alışkanlık
Sesimizin düşmanı 8 hatalı alışkanlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim