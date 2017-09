Sonbahar Enfeksiyonlarından Korunmanın 7 Yolu!

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, çocukların enfeksiyonlarla karşılaşma riskinin arttığı bu dönemde evde yapılacak yoğurt, kefir gibi probiyotiklerin de bağırsaklardaki zararlı mikropların atılmasına ve enfeksiyonlardan korunmaya fayda sağladığını belirtirken, gelişigüzel takviyelerin ise zarar verebileceğini vurguluyor.Bilimsel çalışmalar, yeterli ve kaliteli uykunun vücudun bağışıklığının güçlenmesindeki faydalarını ortaya koyarken, hele de çocuklar için çok daha önem taşıyor. Geceleri geç uyuyan çocukların bağışıklık sistemi düzgün çalışmazken, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklıkları artıyor. Çocuğunuza uykudan hemen önce, uykusunu kaçırabilecek tablet ve bilgisayardan uzak durma alışkanlığı kazandırmanız, uyuduğu odada ışık olmamasına dikkat etmeniz çok önemli.El yıkama alışkanlığının kazandırılması, enfeksiyona karşı en etkili, en pratik yöntemlerden biri. Gün içerisinde ellerini yüzüne, ağız çevresine ve gözlerine sürmemelerini, özellikle tuvaletlerden sonra ve beslenmeden önce mutlaka ellerini sabunla yıkamaları gerektiğini öğretin. Aynı zamanda su ve sabuna ulaşmaları her zaman mümkün olamayacağı için çantalarına, güvenilir marka olması şartıyla el dezenfektanı koyun.Çocukların ev yemekleriyle sağlıklı ve dengeli beslenmesi, yaşına uygun, yeterli düzeyde protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasında çok önemli rol oynuyor. Portakal, kivi gibi meyveler ve yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunan A ve C vitaminlerinin düzenli tüketimi bağışıklığı güçlendiriyor. Kansızlık sorunu çeken çocuklar da sık enfeksiyon geçirdiği için özellikle demirden zengin sebze, et ve kurubaklagiller tüketmesine dikkat edin. Çocuğunuzu bisküviden gofrete, gazlı ve şekerli içeceklerden fast- food besinlere dek hazır atıştırmalıklardan uzak tutun.Tam da balık sezonunda çocukları bu çok önemli besin kaynağından uzak bırakmayın. Hastalık yapan bileşiklerin vücuttan atılmasına katkıda bulunan Omega-3 desteği için haftada mutlaka 1-2 defa balık tüketmesini sağlayın. Balığın yanı sıra, badem-ceviz ve tam tahıllı ürünler gibi çinkodan zengin olan besinler de enfeksiyonları azaltıyor.Evde yapacağınız yoğurt, kefir gibi probiyotikler de bağırsaklardaki zararlı mikropların ve atıkların temizlenmesine yardımcı oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca enfeksiyonlardan korunmada su içmenin önemi de sanıldığından daha fazla. Çocuğunuzu mutlaka günde 1 litre su içmeye alıştırın. Su; özellikle temizleyici özelliği sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada etkili.Çocukları soğuk havadan çok kalabalık ortam hasta ediyor. Kapalı ortam mikropların bulaşma riskini artırdığından düzenli ve sık sık havalandırılması çok önemli. Öğretmenlerin ve ailelerin enfeksiyon bulgusu başlayan çocukların evde istirahat etmesine özen göstermesi hem çocuğun çabuk iyileşmesine hem de bulaş zincirini kıracağı için diğer çocukları korumaya avantaj sağlıyor.Bilimsel olarak faydası gösterilmiş en önemli basamak, çocukluk çağı aşılarının tamamlanmasıdır. Eksik aşıları varsa mutlaka tamamlayın. Grip aşısının yanı sıra bazı aşıların da özel olarak temin edilip yaptırılması çocuklarımızı meningokok gibi kreş-okullarda salgın yapabilen ve ciddi sonuçları olan enfeksiyonlara karşı koruyacaktır.Pek çok anne baba, özellikle de yemek yemedikleri ve sağlıklı beslenemediğini düşündükleri gerekçesiyle çocuklarına bitkisel takviyeler verebiliyor. Eş-dost önerisiyle, çevresindekilerden duyduklarıyla ya da internette okuduklarıyla, çocuğunun bağışıklığını güçlendirmek amacıyla bu ürünlere yönelebiliyor. Prof. Dr. Metehan Özen, pek çok ürünün bilimsel kanıtı olmadığını, hekime danışmadan kullanılabilecek bu tür takviyelerin böbreklere ve karaciğere zarar verebildiğini belirtiyor.