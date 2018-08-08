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Ses kısıklığına karşı 7 önemli uyarı

Sesin kişiye özgü olan ve insanlar arası iletişimi sağlayan bir oluşum olarak ortaya çıktığını belirten uzmanlar, bazı meslek gruplarında çalışanlar başta olmak üzere birçok kişinin ses hastalıklarından dolayı sorunlar yaşayabildiğini söyledi.

Ses kısıklığına karşı 7 önemli uyarı

Sesin kişiye özgü olan ve insanlar arası iletişimi sağlayan bir oluşum olarak ortaya çıktığını belirten uzmanlar, bazı meslek gruplarında çalışanlar başta olmak üzere birçok kişinin ses hastalıklarından dolayı sorunlar yaşayabildiğini söyledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:39
Ses kısıklığına karşı 7 önemli uyarı

Ses kısıklığının basit bir rahatsızlık olabileceği gibi birçok hastalığın da habercisi olabileceğini dile getiren Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Akdağ, ses kısıklığı, nedenleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi. Enfeksiyon, alerji, sigara, reflü, öksürük, yüksek ses ile konuşma gibi sebeplerin ses kısıklığına neden olabileceğini ifade eden Dr. Akdağ, "Guatr cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi sonrası da ses kısıklığı gelişebilir. Dahası Nörolojik bozukluklar, psikolojik hastalıklar, genetik sendromlar, ergenlik dönemi, hipotiroid, gebelik, yaşlılık,  hipertansiyon ilaçları, hormonlar, doğum kontrol hapları, nodüller, polipler, kötü huylu tümörler ile de görülebilir" dedi. 

"Ses kısıklığının nedenleri araştırılmalı" 

Dr. Akdağ, ses kısıklığının başlangıcı, süresi, uygulanan tedavileri, daha önce ses kısıklığının olup olmadığı, sigara kullanımı, hastanın mesleği, sistemik hastalıkları, genetik özellikleri, geçirdiği cerrahi girişimleri, hastanın psikolojik durumunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Seste değişikliğe neden olabilecek burun tıkanıklığı, bademciklerde büyüklük, ses tellerinde patolojiye neden olabilen farenjit, sinüzit, alerjik rinit araştırılmalıdır. Poliklinik şartlarında endoskopik olarak ses tellerinde nodul, polip, kanser, reflü ya da ses oluşumu sırasında kapanma bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir" diye konuştu. 

"Nedenine göre uygun tedavi seçeneği belirlenmeli" 

Ses kısıklığında, istirahatin önemli olduğunu belirten Dr. Mehmet Akdağ, enfeksiyon, alerji,  reflü, psikojenik ses kısıklığı gibi durumlarda ilaç tedavisi verildiğini kaydetti. Dr. Akdağ, "Ses telinde oluşan nodül ve polibin tedavisinde, tek taraflı ses telinin çalışmadığı durumlarda,  nörolojik  ses kısıklıklarında, ses teli cerrahisi öncesinde ve sonrasında ses terapisinden fayda görülebilir. Ses teline cerrahi işlem gerekliyse geciktirilmemelidir. Hastalığın durumuna göre botoks tedavide kullanılabilir. İleri evre ses teli kanserlerine yönelik tedaviler evreye göre açık yada kapalı teknik cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Ses kısıklığınız 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka KBB doktorunuza muayene olun" ifadelerini kullandı. 

Ses kısıklığı yaşamamak için dikkat edilecek konular

Doç. Dr. Mehmet Akdağ, ses kısıklığı yaşamamak için dikkat edilecek konular hakkında da önerilerde bulundu. Ses kısıklığına karşı 7 öneride bulunan Dr. Mehmet Akdağ, bunları şöyle sıraladı:

"Ses kısıklığı ortaya çıktığında konuşmaktan çekinin. Sigara içmeyin. Bol su tüketin. Acılı, baharatlı, ekşi gıdalardan ve asitli içeceklerden kaçının. Yüksek ses ile uzun sureli konuşmalar yapmamaya çalışın. Alkollü ve kafeinli gıdalardan uzak durun. Tok olarak uyumayın". 

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