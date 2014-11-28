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Şeker, depresyon ve endişeyi körüklüyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre Amerikalı bilim adamlarının araştırması, bisküvi, çikolata, şekerleme gibi birçok hazır gıda ürününde kullanılan, meyve ve sebzelerde doğal halde bulunan fruktozun fazla alımının özellikle strese verilen tepkinin geliştiği ergenlik döneminde depresyonun ve endişe halinin kötüleşmesine yol açtığını gösterdi

Şeker, depresyon ve endişeyi körüklüyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre Amerikalı bilim adamlarının araştırması, bisküvi, çikolata, şekerleme gibi birçok hazır gıda ürününde kullanılan, meyve ve sebzelerde doğal halde bulunan fruktozun fazla alımının özellikle strese verilen tepkinin geliştiği ergenlik döneminde depresyonun ve endişe halinin kötüleşmesine yol açtığını gösterdi

28 Kasım 2014 Cuma 00:07
Şeker, depresyon ve endişeyi körüklüyor!
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Yeni Asır'da yer alan habere göre Amerikalı bilim adamlarının araştırması, bisküvi, çikolata, şekerleme gibi birçok hazır gıda ürününde kullanılan, meyve ve sebzelerde doğal halde bulunan fruktozun fazla alımının özellikle strese verilen tepkinin geliştiği ergenlik döneminde depresyonun ve endişe halinin kötüleşmesine yol açtığını gösterdi.

Fareler üzerinde yapılan araştırmada fruktozun fazla tüketilmesinin beyni değiştirdiği ve bu durumun da davranışları olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Genç ve yetişkin farelere normal ve aşırı fruktoz diyeti uygulayan bilim adamları, 10 hafta sonra hayvanları strese maruz bıraktı. Fazla fruktoz alan genç farelerin daha fazla stres hormonu salgıladığı, depresyon ve endişe belirtilerinin arttığı gözlendi.

Aşırı fruktoz alımı durumunda gençlerin yoğun stres altında kalabileceğini belirten bilim adamları, uzun süre devam eden stres halinin kan basıncını yükselttiğine, bağışıklık sistemini zayıflattığına, kalp krizi ve felç riskini artırdığına, kısırlığa yol açtığına ve yaşlanmayı hızlandırdığına dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları Washington'da düzenlenen Neuroscience derneğinin bu yılki toplantısında sunuldu.
Anahtar Kelimeler:
ŞekerSihhatSağlıkEndişeDepresyonFruktozSon Haberler
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