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Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı

9 günlük kurban bayramı nedeniyle tatilciler yollara düşerken, Sağlık Bakanlığı da taze et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı

9 günlük kurban bayramı nedeniyle tatilciler yollara düşerken, Sağlık Bakanlığı da taze et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:53
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgi notunda, "Etler ızgarada pişirilirken, ateş, eti yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır" ifadesi yer aldı.

Bilgi notunun devamında şunlar kaydedildi:

"Yüksek ateş, yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır" bilgisi verildi."

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