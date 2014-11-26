Pazartesi başlayıp, çarşamba biten diyetler!

Akşam'dan Ayvaz Akbacak'ın yazısı...



Hepimiz biliyoruz ki öncelikle yemek yapması da yemesi de ayrı bir sanattır. Güzel davetler, ikramlardan hepimiz keyif alırız. Yeni keşfettiğimiz tatları denerken bile neyi ne kadar yediğimizin farkına varmayız. Sorulunca da ‘aman ne yedim ki? ’ diyerek karşı tarafı aslında birazda kendimizi kandırırız. Ben de öyleyim! Şimdi size bunları yazarken bile inanın bir şeyler atıştırıyorum.



MİDEMİZ ÇÖP MÜ?



Atıştırmak keyifli de biraz göbeğimiz çıkınca bir korku sarar hepimizi. Ama biliriz ki pazartesi başlayan diyetler çarşamba çoktan final olur. İki gün yürür, üçüncü gün koşu bandı bisiklet derken yorgun düşeriz. Tabii sevdiğimiz diziler, TV programları daha önemlidir ve onları izlerken yine başlarız atıştırmaya. Zamana karşı koyamayız. Rejimler, diyetler biraz mecburi birazda gerçekçidir; çünkü artık sağlığımız önemlidir. Peki, başa sararsak; biz bedenimizi doğru kullanıp MİDEMİZİ ÇÖP TENEKESİ GİBİ KULLANMAK YERİNE onun da bir organ olduğunun farkına varıp; arada dinlendirip onu da ödüllendirirsek sizce iyi olmaz mı?



ARINMA BAŞLIYOR



Gelelim asıl meseleye. Konumuz arınma terapi. Arınma birçok alanda yapılır; ruhunuzu, bedeninizi, aklınızı vs. her şeyin bir arınma metodu vardır. Bizim konumuz mutfak ve gıdalarla nasıl bedenimizi arındırıp hem sağlığımızı hem de midemizi ödüllendirelim ona bakalım.

Öncelikle size bir test sunmak istiyorum. Yukarda da bahsettiğim gibi hani ‘ne yesem yarıyor ’ ya da ‘aman ne kadar yedim ’ deriz ya. Kendinizin ne kadar yediğinizi gözlerinizle görmeniz açısından bu yararlı olacak. Sabah kahvaltıyla başlayın. O gün ne yiyor ve içiyorsanız, boş bir kavanoz alıp aynı miktarda kavanoza da atın ve günün sonunda kapağını kapatın. Ertesi gün baktığınızda neyi ne kadar yediğinizi göreceksiniz. Midemizi çöp tenekesi gibi kullanmayın dememdeki sebep buydu. Şimdi bu güzel organımızı hem koruyup hem onu haftada bir kez olsun arındırıp rahatlatmak istemez miyiz? Aynı zamanda o gün vücudunuzdan bir kilo da kaybetmeye kim hayır diye bilir ki? Kimse hayır demez. O zaman kolları sıvayıp evde kaldığınız ya da izinli olduğunuz bir gün vereceğim tariflerle yapacağınız çorba ve kompostoyu arınma terapi olarak uygulayıp günde bir kilo vererek sindirim sisteminizi rahatlatacaksınız.



BURAYA DİKKAT!



Yalnız sağlığınız buna elveriyorsa yapın. Çünkü sıvı ağırlıklı beslenme olacağı için kan şekeriniz düşebilir. Diyabet ve tansiyon sorununuz varsa kesinlikle doktorunuza danışmadan bunu denemeyin. Sağlıklı bir insansanız hafta da bir kez bunu uygularsanız farkı göreceksiniz.



Arınma tarifleri



Sabah güne kahvaltıda verdiğimiz kompostoyla başlıyorsunuz. Çok abartmadan istediğiniz kadar tüketin. Ara öğünlerde üzerine toz tarçın serpiştirip yarım yeşil elma yiyebilirsiniz.

Öğle yemeği itibarıyla verdiğimiz çorbayla günü sonlandırıyorsunuz. Bu arada sabah aç karnına tartılın ve verdiğiniz kiloyu görerek mutlu olun. Sağlıklı günler.



Yağ yakmaya yardımcı lahana çorbası



- 5 litre su

- 6 adet kuru soğan

- 1 adet orta boy lahana

- Kibrit büyüklüğünde taze zencefil

- 6-7 adet acı sivri biber

- 1 demet maydanoz ve dereotu

- 1 tatlı kaşığı zerdeçal



Yapılışı: Kaynayan su içerisine tüm malzemeler ince doğranır ve 25 dakika haşlanıp blenderden geçirilir. Yoğunluğunu sıcak suyla kendinize göre ayarlayabilirsiniz.



Komposto Tarifi



- 3 litre su

- 4 adet yeşil elma

- 100 gr. kuru kaysı

- 150 gr. kuru üzüm

- 3 adet ayva

- 4 adet çubuk tarçın

- 100 gr. kuru erik



Yapılışı: Ocağa tarçınla beraber suyumuzu koyup kaynatalım. Bütün meyveleri küp küp doğrayıp kaynayan suya atalım. 2 dakika sonra ocaktan alarak kapağı kapalı bir şekilde soğumaya bırakalım.