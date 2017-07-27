Sağlık:
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27 Temmuz 2017 Perşembe 21:52

Ödem Attırıcı Kür

Ödem Attırıcı Kür

Ödem Attırıcı Kür
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Gün içerisinde hareketsiz kalmamız,sağlıksız beslenme, spor yapmama gibi durumlar vücutta ödem birikmesine neden oluyor. Ödemden kurtulmak ise, ödem attırıcı kür sayesinde mümkün. İşte ödem attırıcı kür tarifleri:

Vücutta sıvı birikimine ödem denir. Ellerde ve ayaklarda şişkinlik gibi rahatsız edici etkileri vardır. Ödem atmak, ödem attırıcı kürler sayesinde mümkündür.


Maydonozlu ödem attırıcı kür:


Malzemeler

• 1 avuç ıspanak
• 1 demet maydanoz
• 3-4 adet salatalık
• 1 adet yeşil elma
• Yarım bardak su

Hazırlanışı:

Ispanak ve maydanozu temizleyip yıkayın. Diğer malzemelerle birlikte suyu da ekleyerek blender’a koyun. İyice karıştırın. Hazırladığınız kürü sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.

Karahindiba kürü

Karahindiba doğal bir idrar söktürücüdür.

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı karahindiba
1 fincan sıcak su

Hazırlanışı:

Karahindiba yapraklarını bir tencereye koyup, üzerine sıcak su dökün.

Kapağını kapatıp 10 dakika dinlenmesini bekleyin. Karahindiba çayını günde iki ya da üç kez içebilirsiniz.

Not: Karahindiba bazı kişilerde alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu nedenle içmeden önce bir doktora danışmak önemlidir.

Ayrıca kızılcık, kiraz, kiraz sapı, limon, ananas, enginar, pancar, salatalık gibi meyve ve sebzelerin de ödem attırıcı özelliği vardır.


 
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