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Meme Kanseri Hastalarına D Vitamini Uyarısı!

Meme Kanseri Hastalarına D Vitamini Uyarısı!

12 Aralık 2017 Salı 22:41
Meme Kanseri Hastalarına D Vitamini Uyarısı!
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Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Yavuz, "Meme kanseri olan hastalarımıza rutin olarak D vitamini düzeylerine baktırmalarını, tedavi süresinde ve sonrasında güneş ışığı ve D vitamini takviyesi yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Radyasyon Onkolojisi ve Meme Kanseri Radyoterapisi Uzmanı Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, meme kanserli hastaların, D vitamini düzeylerini rutin olarak ölçtürmeleri gerektiğini belirterek, hastalara tedavi sırasında, sonrasında güneş ışığı ve D vitamini takviyesi yapmalarını önerdiklerini bildirdi.
 
Yavuz, bazı çalışmalarda D vitamini eksik olan kanser hastalarında tedavi başarısının daha az olduğunu belirtti.
"30 yıl önce, hem sağlıklı meme dokusunda hem de meme kanseri hücrelerinde D vitamini reseptörleri bilimsel araştırmalarda saptandı" diyen Yavuz, o zamandan beri meme kanseri ile D vitamininin bağlantısının ciddi bir tartışma konusu haline geldiğini söyledi.
5 YIL İÇERİSİNDE MEME KANSERİ RİSKİNİN DAHA AZ OLDUĞU GÖZLENDİ
Prof. Dr. Yavuz, bu hastalara D vitamini verilmesiyle nükslerin azaldığına, sağ kalımın arttığına dair bazı çalışmaların mevcut olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"D vitamini eksikliği meme kanserinde sık görülüyor. Bazı çalışmalar bize D vitamini eksik olan hastalarda tedavi başarısızlıklarının daha fazla olduğunu söylüyor. Özellikle, östrojen reseptörü negatif olan, koltuk altındaki lenflere sıçrama yapmış ve büyüme, çoğalma kapasitesi biraz daha fazla olan meme kanseri tiplerinde D vitamini eksikliğinin daha olumsuz sonuçlar oluşturduğu bilinmekte. D vitamini takviyesi alan hastalarda 5 yıl içerisinde meme kanseri görülme riskinin daha az olduğunu gösteren önemli çalışmalar mevcut."
"D VİTAMİNİNİN KANSERE KARŞI BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ ETKİSİ VAR”
Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, meme kanseri olan hastaların rutin olarak D vitamini düzeylerine baktırmaları gerektiğini anlatarak, "Tedavi süresinde ve sonrasında güneş ışığı ve D vitamini takviyesi yapmalarını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kemik, kas ve sinir sistemi için önemli olan D vitamininin kanser için de önemli bir bağışıklık güçlendirici etkisi bulunduğunu belirten Yavuz, "D vitamininin çoğu cildimizde uyuyan molekül olarak bulunuyor. Aktif hale geçmesi için cildin güneş ışığı görmesi gerekli" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 12.12.2017 23:46
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