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Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Tekin, halk arasında "ben" olarak bilinen melanositik nevüslerin, doğuştan var olan veya doğumdan sonra ortaya çıkan, deriye rengini veren melanosit adlı pigment hücrelerinin çoğalması sonucu oluştuğunu belirterek, normalde masum görünen benlerin, kimi zaman kansere de dönüşebildiğine dikkat çekti.

Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Tekin, halk arasında "ben" olarak bilinen melanositik nevüslerin, doğuştan var olan veya doğumdan sonra ortaya çıkan, deriye rengini veren melanosit adlı pigment hücrelerinin çoğalması sonucu oluştuğunu belirterek, normalde masum görünen benlerin, kimi zaman kansere de dönüşebildiğine dikkat çekti.

11 Nisan 2018 Çarşamba 22:31
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Hakan Tekin, kansere dönüşebilen benlerin 7 belirtisi ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Benlerin büyük bir çoğunluğunun insan yaşamında iyi huylu olarak seyir gösterirken, bazı türlerinin kansere dönüşme olasılığının bulunduğunu anlatan Tekin, “Genetik yatkınlık, uzun süre kontrolsüz ve korumasız güneşe maruz kalmak, sürekli travma ve güneş yanıkları benlerin kanserleşmesini tetikleyen faktörler arasındadır. Düz veya kabarık, pembe, kahverengi ya da siyah renklerde olabilen benler renk değiştiriyorsa, büyüyorsa, kanama ve kaşıntı yapıyorsa, kenarları düzensizleşiyorsa mutlaka kanser riski açısından uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Bu şüpheli benlerin muayenesinin yapılması ve gerekiyorsa düzenli takibi yapılmalıdır” dedi.

“Yanlış düşünceler sağlığınızdan etmesin”

Halk arasında yaygın olan, benlerin cerrahi müdahale ile alındığında kansere dönüşme riski bulunduğu düşüncesinin tamamen yanlış olduğuna dikkat çeken Tekin, “Bıçak değdi kötüleşti” inanışı yüzünden, kanser riski taşıyan benleri bulunan birçok hastanın erken tanı şansını kaybettiğini vurguladı. Tekin, “Aksine bütün şüpheli benler tanı ve tedavi amaçlı mutlaka incelenmeli, doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde patolojik araştırma yapılmak üzere kısmen veya tamamen alınmalıdır. Özellikle doğuştan olan ve çapı birkaç santimetreden büyük olan benler daha fazla risk taşımaktadırlar” diye konuştu.

“Cerrahi ya da lazer ile tedavi edilebiliyor”

Benlerin şekli asimetrikse, kenarlarında düzensizlik varsa veya düzensizleşiyorsa, içinde birden fazla renk bulunuyorsa, çapı büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik oluşmuşsa, kanama veya kaşıntı sorunu oluşuyorsa ve üzerinde iyileşmeyen yara varsa önemsenmesi gerektiğine dikkat çeken Tekin, şunları kaydetti:

“Benler, durumlarına ve yapılarına göre cerrahi müdahale ya da lazer tekniği ile tedavi edilebilmekte, hasta işlemler sonrası konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebilmektedir. Cerrahi yöntem uygulanarak alınan benlerin patolojik incelemesi yapılarak, iyi ya da kötü huylu oldukları belirlenebilir. Bu açıdan hasta için avantajlı bir yöntemdir. İyi huylu benlerin bir kısmı lazer ile neredeyse iz kalmadan veya hafif bir iz kalacak şekilde alınabilir. Lazer tekniği ile uygun olan benler, sayısı çok olsa bile tek seansta büyük oranda tedavi edilebilir. Benlere uygulanacak tedavi yöntemi mutlaka uzman doktor tarafından belirlenmelidir.”

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