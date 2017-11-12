Korkutan Uyarı! Uyuduğunuzda Bu Oluyorsa...

Yüksek sesle horlayanların Alzheimer rahatsızlığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’li New York Üniversitesi tarafından 55 ila 90 yaşları arasında 104 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada uyku apnesinin zehirli bir proteinden kaynaklandığı ve bunun ileride yüzde 36.5 oranında Alzheimer riskine yol açtığı belirlendi.Zehirli proteinin nefes alma problemiyle ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar uyku apnesinin ciddi bir rahatsızlık olduğu konusunda da uyardı.Günümüzde hala Alzheimer’ın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte, hastalığa yakalanmamak ve belirtileri ertelemek için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor.- Kalp damar sağlığına, özellikle kan basıncının ve kan şekerinin düzenlenmesine ve obezitenin önlenmesine yönelik tedbirler alınmalı,- Fiziksel beden egzersizleri düzenli olarak yapılmalı,- Bilişsel beyin egzersizleri alışkanlık haline getirilmeli,- Depresyondan korunmak için önlem alınmalı,- Beyin sağlığını destekleyecek beslenme planı uygulanmalı,- Sigara ve alkol tüketimi azaltılmalı,- Sağlıklı bir uyku düzeni sağlanmalı,- Stres ve depresyon kontrol altında tutulmalı.