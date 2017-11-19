Sağlık:
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19 Kasım 2017 Pazar 08:08

"KOAH'ın En Ciddi Riski Sigara"

'KOAH'ın En Ciddi Riski Sigara'
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Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, KOAH'ın en ciddi risk faktörünün sigara olduğunu belirterek, KOAH başta olmak üzere sigaranın yol açtığı pek çok hastalığı önlemek ve korunmak için sigaranın bırakılması gerektiğini anlattı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Öztürk, Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklama yaparak, KOAH'ın önlenebilir bir akciğer hastalığı olduğunu vurguladı.

Tedavi aşamasında sigara bırakılsa dahi vücuda sigarayla birlikte işlenen zehirli maddelerin bu hastalığın tedavisini zorlaştırdığının bilindiğini aktaran Öztürk, "Öyle ki tedavi aşamasında sigara bırakılsa dahi vücuda sigarayla birlikte işlenen zehirli maddelerin bu hastalığın tedavisini zorlaştırdığı bilinmektedir. Bu gibi riskli bir durumla karşılaşmamak için sigaradan ve pasif içicilikten uzak durulması, sigaranın bırakılması gerekiyor. KOAH'a pasif içicilerin de yakalanma riski çok yüksek. Burada özellikle sigara içilen ortamlarda bulunmanın etkisi çok fazla." ifadelerini kullandı.
Öztürk, dünyada ölüm nedenleri içinde 3'üncü sırada yer alan ve KOAH olarak bilinen "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı"ndan yılda 210 milyon kişinin etkilendiğini kaydederek, "Aktif sigara içicisinin en büyük risk grubu içinde olduğu KOAH, aynı zamanda pasif olarak sigara dumanına maruz kalanları da ciddi şekilde tehdit ediyor. Amfizem ve kronik bronşit olan bu hastalığın en önemli sebeplerinden biridir sigara. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; artık nefes almakta zorlanıyorsanız lütfen sigarayı bırakın." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeşil Dedektör mobil uygulamasını hayata geçirdik"
Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, sigara dumanına maruz kalındığında bile sigara kaynaklı birçok hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, duraklarda, parklarda, hastane ile okul bahçelerinde ve taksilerde sigara içmek yasak olmasına rağmen, bu kuralın çiğnendiğini belirtti.

Sigara içmeyen birçok kişinin, sigara içenin dumanından pasif olarak etkilenerek sigaradaki zehirli dumanı solumak zorunda kaldığını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:
"Özellikle çocuklar pasif içicilikten en çok etkilenen grup. Bizler de özellikle sigaranın yasak olduğu yerlerde sigara içmeyenin hakkını korumak ve pasif içiciliğin zararlarını azaltmak amacıyla yapılan ihlali tek tuşla bildirebileceği Yeşil Dedektör mobil uygulamasını hayata geçirdik. Telefon ya da tablete indirilen bu uygulamayla sigara ihlalini gören vatandaşımız Sağlık Bakanlığı'nın denetim ekiplerine uygulamadan konum göndererek ihlali bildirebiliyor. Denetim ekipleri de mekana gelip denetimi ve gerekli işlemleri yapıyor."

Öztürk, tütün ürünlerinin de KOAH'a neden olduğuna vurgu yaparak, nargile, puro ve pipo gibi tütün ürünlerinin de KOAH'a yol açtığını anlatarak, bu ölümcül hastalığa yakalanmamak için sigarayı bırakmak gerektiğini, bırakmakta zorlananların sigara bırakma poliklinikleri ve Sağlık Bakanlığı çağrı merkezlerinden destek alabileceklerini aktardı.

Tütün ve ürünlerine zararlarından korunmak için yapılan tüm yasa ve politikaların destekçisi olduklarını belirten Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeşilay'ın değişmez gündemi olan ve bireysel, toplumsal, ekonomik birçok zarara yol açan tütün ve ürünlerinin satış, pazarlama, reklam, kullanımını kısıtlayıcı ve düzenleyici tüm düzenlemeleri takip etmeye ve bir halk sağlığı kuruluşu olarak politikalar üretmeye devam edeceğiz."


 
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