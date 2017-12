Kırmızı Pancarın 5 Önemli Faydası

Kırmızı pancar yemenin tam zamanı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, posasından suyuna kadar her haliyle sağlık için oldukça faydalı olan kırmızı pancarın suyunu günde bir bardak içilmesini önerdi. Doğru oranlarda tüketildiğinde kırmızı pancarın Alzheimer gibi hastalıklardan korunmada etkili olabileceğini belirten Ozman, önemli bilgiler verdi.Kırmızı pancar rengini veren pigmenti, posası, suyu hepsi ayrı faydalara sahip. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren bu bitkinin kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları olduğunu belirterek “Buna karşın hipertansiyon hastaları ‘kan basıncını dengeliyor' diyerek aşırı tüketmekten kaçınmalı. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içeriyor. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösteriyor. Yine diyabet hastaları da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemelidir” diyor.Diyabet hastalarının haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi, hipertansiyon hastalarının da günde en fazla 1 su bardağı kadar suyunu içmesinin dozunda olacağını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kırmızı pancarın 5 faydasını anlattı, turşusunun, salatasının, cipsinin tariflerini yazdı.İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Enfeksiyon ve stres anlarında plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşmeye başlıyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor. Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor. Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronikleşirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor.Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Hipertansiyon hastalarıyla yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde bu serbest radikallerle savaşıyor ve bu özelliği sayesinde kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor.Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösteriyor. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalıyor. Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde bu serbest radikallerle savaşıyor ve bu özelliği sayesinde kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor. Ayrıca kırmızı pancarda bulunan betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı koruyor.Prof. Dr. Ozman: Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir.Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önler. Ayrıca yeterli posa tüketimi kolon kanserine karşı koruyucu niteliktedir” diyor.Pancarların kabuğunu ince bir şekilde soyun ve pancarları ince ince dilimleyin. İnce dilimler elde etmek için mandolin rendeden faydalanabilirsiniz. Derin bir kasede zeytin yağı ve rendelenmiş sarımsak ile sevdiğiniz baharatları karıştırın. Ancak piyasadaki bazı baharatlarda tuz eklentisi olduğundan içeriğinde tuz bulunmayan baharatları kullanmaya özen gösterin. İnce ince dilimlediğiniz pancarları bu karışımın içinde harmanlayın ve yağlı kağıda yerleştirin. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve dilimleri ters çevirip 10 dakika daha pişirin. Kırmızı pancar cipslerinizi yoğurt ve dilediğiniz baharatlarla hazırlayacağınız dip soslarla tüketebilirsiniz.Pancarların dış kabuğunu bir fırça ve su yardımı ile iyice temizleyin ve üzerlerini iki parmak geçecek kadar suda haşlayın. Bu sayede pancarın pembe-mor rengini korumuş olursunuz. Pancarlar yumuşayınca kabuğunu soyun ve 4'er dilim halinde ayırın. Cam bir kavanoza dilimlediğiniz pancarları, sarımsak, tuz, şeker ve pancarın haşlama suyunu da ekleyip kavanozun ağzını iyice kapatın ve kapağı açmadan 1 hafta bekleyin. Ancak yüksek tuz içeriği nedeni ile hipertansiyon hastalarının tüketmesi riskli olabilir.Kırmızı pancarı salatalarda da kullanabilirsiniz.Kırmızı pancarın kabuklarını fırça ve su yardımı ile iyice temizledikten sonra orta ateşte haşlayın. Ateşten aldıktan sonra kabuklarını soyup rendeleyin, yoğurt, sarımsak, zeytinyağı ve tuz ile karıştırarak hem sofralarınızı renklendirin hem de sağlığınıza faydalarından mahrum kalmayın.