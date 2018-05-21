Kıbrıs Magusa'da mikroçipli tüp bebek dönemi başladı

Kıbrıs'ın en önemli tüp bebek merkezlerinden Magusa Tüp Bebek Merkeziuygulamasıyla başarıyla sürdürüyor. Tüp bebekte Mikroçip yöntemi, öncesinde birçok yöntemi denediği halde başarı sağlayamayan çiftlerin yeni umut ışığı oldu. Yöntemin en önemli özelliklerinden biri gebelik sağlama yüzdesinin diğer yollara göre çok daha fazla olması.uygulaması öncesinde anneye yumurta geliştirici tedavi prosedürleri uygulanıyor. Bu sayede yumurta sayısının artması sağlanıyor. Erkek sperm sayısının düşük veya çok kalitesiz olduğu durumlarda normal koşullarda döllenme sağlanamıyor. Eski tüp bebek metotlarında sperm ayıklama işlemine oranla mikroçip yönteminde başarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir.

Kıbrıs tüp bebek merkezi, mikroçip yöntemi ile spermlerin en iyileri çok daha kolay seçilmekte ve döllenme sonrası embriyonun hayatta kalma yüzdesi kat ve kat artmaktadır. Bu yöntemle spermler ayrı kanallarda iyiler ve kötüler olmak üzere toplanırlar. Bundan sonra elbette iyiler arasından seçim yapılarak dölleme aşamasına geçilir. Mikroçip yöntemi teknolojinin tüp bebek uygulamalarında geldiği son nokta olarak tanımlanabilir. Erkek kaynaklı sorunlar bu yöntemle büyük oranla ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu bakımdan erkek kısırlık probleminde yöntem bir devrim olarak görülmektedir. Embriyoların anneye aktarılmasından önce ki geçen süre zarfında canlı ve sağlıklı olmaları yöntem sayesinde oldukça artmıştır. Çocuk sahibi olmak isteyen yüzlerce çifte mikroçip yöntemi yeni bir kapı açmıştır.