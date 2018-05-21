Kıbrıs Magusa'da mikroçipli tüp bebek dönemi başladı

Kıbrıs tüp bebek merkezi, mikroçip yöntemi ile spermlerin en iyileri çok daha kolay seçilmekte ve döllenme sonrası embriyonun hayatta kalma yüzdesi kat ve kat artmaktadır. Bu yöntemle spermler ayrı kanallarda iyiler ve kötüler olmak üzere toplanırlar. Bundan sonra elbette iyiler arasından seçim yapılarak dölleme aşamasına geçilir. Mikroçip yöntemi teknolojinin tüp bebek uygulamalarında geldiği son nokta olarak tanımlanabilir. Erkek kaynaklı sorunlar bu yöntemle büyük oranla ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu bakımdan erkek kısırlık probleminde yöntem bir devrim olarak görülmektedir. Embriyoların anneye aktarılmasından önce ki geçen süre zarfında canlı ve sağlıklı olmaları yöntem sayesinde oldukça artmıştır. Çocuk sahibi olmak isteyen yüzlerce çifte mikroçip yöntemi yeni bir kapı açmıştır.
21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:33