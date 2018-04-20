Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110832
ALTIN
174.597
DOLAR
4.0630
STERLİN
5.7019
EURO
4.9847
Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs, Türkiye’de ilk kez Elazığ ve Manisa’da yollara çıkıyor
Türkiye'de bir ilk
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
banner256

"Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Müzikal Şov Konser Düzenleniyor"

Kültür Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Belediyesi’nin desteklediği ve uluslararası sanatçıların katılacağı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına “A Night At the Movies –Broadway and Disney” konseri düzenleniyor.

"Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Müzikal Şov Konser Düzenleniyor"

Kültür Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Belediyesi’nin desteklediği ve uluslararası sanatçıların katılacağı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına “A Night At the Movies –Broadway and Disney” konseri düzenleniyor.

20 Nisan 2018 Cuma 08:38
"Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Müzikal Şov Konser Düzenleniyor"

 Kültür Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Belediyesi’nin desteklediği ve uluslararası sanatçıların katılacağı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına “A Night At the Movies –Broadway and Disneykonseri düzenleniyor.

Grammy Ödül adayı Opera Sanatçısı ve KKTC vatandaşı Demetra Mustafaoğlu’nun önderliğinde, Kontratenor Nuri Harun Ateş ve 12 yaşındaki Peri Sualp’ın sahne alacağı konsere, Piyano Sanatçısı Önder Cebeci de eşlik edecek.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, konser sırasında balerin Evgenia Zhilskaya danslarıyla şova eşlik edecek.

“A Night At theMovies – Broadwayand Disney” Konseri 28 Nisan 2018 Cumartesi akşamı 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

banner223
Konser öncesinde 19.00-20.00 saatleri arasında katılımcılara kokteyl sunumu yapılacak, kostümlü gelecek çocuklara ön sırada oturma önceliği verilecek.

35 TL bağış karşılığı olan biletlere konser öncesi yapılacak ikramlar dahil olacak.

Gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına bağışlanacağı konsere tüm halk davet edildi.

Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza’lardan, Lefkoşa’da Hatice Salih Kerimgil’den ve Girne’den Ece Sualp’ten de temin edilebilecek

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
KonserDisneyLösemili çocuklarKemal SaraçoğluDairesiKültürLefkoşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanseri başlangıcında tespit edebilecek deri implantı geliştirildi
Kanseri başlangıcında tespit edebilecek deri implantı geliştirildi
30 yaşından önce çocuk yap kanser riskini azalt
30 yaşından önce çocuk yap kanser riskini azalt
Dikkat grip gibi görünüyor ama tamamen farklı
Dikkat grip gibi görünüyor ama tamamen farklı
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat!
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat!
Güneş kalbe iyi geliyor
Güneş kalbe iyi geliyor
Tırnak diplerinizdeki lekelere dikkatli bakın! Akciğer hastalığı habercisi olabilir
Tırnak diplerinizdeki lekelere dikkatli bakın! Akciğer hastalığı habercisi olabilir
Çay ve kahve ses tellerini kurutuyor!
Çay ve kahve ses tellerini kurutuyor!
Erkekleri utandıran hastalık: Jinekomasti
Erkekleri utandıran hastalık: Jinekomasti
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!
Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim