Kanser Kronik Bir Hastalık Olma Yolunda!

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Mahmut Gümüş, yaşanan gelişmelerin, kanseri ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarıp baş edilebilir kronik bir hastalık haline getirme yolunda olduğunu açıkladı.Avrupa Kanser Kongresi'nin (ESMO 2017) İspanya'nın Madrid kentinde yapıldığını aktaran Prof. Dr. Mahmut Gümüş, yaklaşık 30 bin kişinin takip ettiği kongrede pek çok kanser türünde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanaklarının onkologlar başta olmak üzere sağlık profesyonellerine sunulduğunu belirtti.Prof. Dr. Mahmut Gümüş, akciğer kanserinin dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin birinci sırada yer alan nedeni olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl yaklaşık 1,7 milyon ölümle sonuçlandığını belirterek küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) hastalığın en yaygın tiplerinden biri olduğuna dikkati çekti.Prof. Dr. Mahmut Gümüş, 2017'deki yeni gelişmeler ışığında hastalara İmmuno-Onkoloji tedavi seçeneklerini sunabilmenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek çalışmalarda immunoterapi ile mevcut kemoterapi tedavisine kıyasla sağlık durumu ve yaşam kalitesinde olumlu sonuçlar alındığını vurguladı."Akciğer kanserinde ülkemizden değerli üyelerimizin de katıldığı ir çalışmada, tanı esnasında ameliyata uygun olmayan akciğer kanserli hastaların ideal tedavi yöntemi olan kemoradyoterapiye rağmen nüks etmeleri durumunda bağışıklık sistemi üzerinden etki eden diğer bir immunoterapi ilacının kullanıldığında uzun süreli olarak hastalıksız seyredebildikleri ve tedaviye bağlı yan etkilerin oldukça az olduğu gözlenDİ" ifadelerini kullandı.Son derece ciddi seyreden bir cilt kanseri türü olan melanomda olguların önemli bir kısmında, tanı esnasında veya ilerleyen süreçte beyin metastazı gelişme riskinin son derece yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Gümüş, yemek borusu ve mide kanserlerinde immunoterapinin hastalıksız sağ kalımı uzattığını gösteren ve tedaviye bağlı yan etkilerin son derece az olduğu çalışmaların sunulduğunu belirtti.Prof. Dr. Mahmut Gümüş, 2017 yılındaki yeni gelişmelerden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yaşam süresinde uzama ve yan etkilerin yönetilebilir olması hastalara kaliteli bir yaşam olanağı sağlıyor. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki kanseri ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarıp baş edilebilir kronik bir hastalık haline getirme yolunda umudumuzu kaybettirmeyecek çok neden var" dedi.