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09 Ocak 2017 Pazartesi 19:18

Islak Saçla Dışarıya Çıkanlar Dikkat!

Islak Saçla Dışarıya Çıkanlar Dikkat!
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Islak Saçla Dışarıya Çıkanlar Dikkat!
Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Birgili soğuk havalarda yüz felcinin çok görüldüğünü belirterek korunmak için, “Islak saçla dışarıya çıkmamalıyız, bere takmalıyız, yüzümüz atkı ile koruyup soğukta çok beklememiz gerekiyor” dedi.


Bazı insanların baş ağrısı çekince yüzüne buz koyma gibi alışkanlıkları olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Birgili, “Yüzümüzü tam tersine soğuktan korumamız gereken bir hastalık. Sadece kışın görülen bir hastalık değil. Yazında görülebiliyor ama en çok kış aylarında gördüğümüz için soğuktan korunmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yüz felci çok sık görülen bir hastalık olduğunu dile getiren Dr. Birgili, “Kadın ve erkekler de eşit görülen bir hastalık ama kış aylarında özellikle sabah soğukta yola çıktığımızda çok dikkat etmemiz gereken bir hastalık. Kış aylarında daha çok artıyor. Yüzden geçen fasial sinirin hasara uğramasıyla oluşur. Hasta bir iki gün baş ağrısı şikâyete çekebilir. Ardından sağ ya da sol gözünü kapatamama ağızda kayma yani mimik kaslarını hareket ettireme kaşta düşme şikâyetleri ile gelir. O yüzden en çok soğuktan korunmamız gerekiyor. Islak saçla dışarıya çıkmamalıyız, bere takmalıyız. Soğuk kış aylarında en çok dikkat etmemiz gereken hastalıklardan birisidir. Tedavisi olan bir hastalık ama bazen sinir çok hasar gördüğünde uzun süre tedavi gerekebiliyor. Hatta ameliyata kadar gidebilir” ifadelerini kullandı.

Yüz felci geçiren insanların tedavi süresinde de fizik tedaviye de gitmeleri gerektiğinin altını çizen Dr. Birgili, “Sakız çiğneme belli hareketlerle egzersizlerle bu fizik tedaviyle yüz felcini tedavi etmeye çalışıyoruz. Pek çok hastayı pek çok doktoru ilgilendiren bir hastalık. Öncelikle nöroloji ve kulak burun boğazın hastalığıdır. Gözde göz kapatılmama olduğu için göz doktoruna da çıkmak gerekmekte. Enfeksiyondan gözü korumamız gerekmekte yani enfeksiyondan gözü korumamız gerekiyor. En son kulak burun boğazda ameliyatla tedavi olunabilen bir hastalık. İnsanlar genellikle bir iki gün önce baş ağrısı göz çevresinde ağrı şikâyeti hissedebiliyorlar. Ardından yüz felci geçirilen tarafta sağ yada sol yüz yarısında tek taraflı tutar. O tarafta uyuşma hissi ile başlar. Sonra insanlar o taraftaki göz kapağını kapatamama gözün açık kalması o taraf kaşta düşme o taraf ağızda çekilme ağızda kayma şikâyeti ile bize başvuruyorlar. Genelde insanlar o taraf uyuşma ve ağrı olduğunda değil tamamen göz açık kaldığında kapatamama ağızda kayma şikâyeti olduğunda bize geliyorlar” diye konuştu.


 
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Anahtar Kelimeler
Islak SaçSoğuk HavalarYüz Felci
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