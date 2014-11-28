İnternetten satın alınan ilaçlara dikkat!

İHA'da yer alan habere göre son yıllarda satışlarında artış gösteren cinsel gücü arttırıcı ilaçlar vatandaşlar tarafından çoğunlukla sanal ortamdan alınıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olan ilaçları eczanelerden almaktan utanan vatandaşlar, kimsenin görmediği ve hangi koşullarda yapıldığının bilinmediği genellikle internet üzerinden satış yapılan ilaçları tercih ediyor.



ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELEBİLİYORLAR



Bu tür ilaçlardan kullanan vatandaşlar ölümle burun buruna geliyor. Türkiye'de bu tür ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybeden vatandaşlarda olmasına rağmen, konudan henüz ders çıkartılmış değil.



Değişiklik kampanyalar düzenleyerek vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu tür ilaçların önüne ne yazık ki geçilemiyor.